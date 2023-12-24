李強到甘肅及青海地震災區視察：確保受災群眾安全溫暖過冬

新華社報道，國務院總理李強昨日（23日）赴甘肅、青海地震災區檢查指導受災群眾過冬安置和災後恢復重建等工作。他說，習近平總書記對受災群眾十分牽掛，我們要堅決貫徹落實總書記重要指示精神，堅持人民至上、生命至上，全力做好抗震救災各項工作，盡最大努力保障人民群眾生命財產安全。



李強赴甘肅、青海地震災區檢查指導受災群眾過冬安置和災後恢復重建等工作。這是李強在甘肅省積石山縣大河家鎮陳家村安置點與受災群眾交流。（新華社）

報道指，李強先後來到甘肅省積石山縣大河家鎮大河村、陳家村、梅坡村和青海省民和縣中川鄉草灘村、美一村，實地察看受災現場，走進安置點與受災群眾交流，向當地幹部詳細了解群眾安置、物資保障、板房搭建等方面的情況。

李強向救援和施工人員表示感謝，希望他們再接再厲、攻堅克難，堅決打贏抗震救災這場硬仗。李強指出，當前災區夜間溫度低，要想方設法改善安置條件，確保受災群眾有地方住、有熱飯吃、不挨凍。李強勉勵當地黨員幹部，進一步發揮基層黨組織戰鬥堡壘作用和黨員幹部先鋒模範作用，帶領受災群眾堅定信心、共渡難關。

李強在甘肅省積石山縣抗震救災現場指揮部聽取甘肅、青海兩省和有關方面的工作彙報，對前一階段抗震救災工作給予充分肯定，並對做好下一步工作作出部署。

李強在青海省民和縣中川鄉美一村受災群眾集中安置點向當地幹部了解群眾安置、物資保障、板房搭建等方面的情況。（新華社）

他強調，確保受災群眾安全溫暖過冬，是當前的重中之重。要與時間賽跑，把救災物資和生活必需品第一時間配發到安置點和群眾手中，爭分奪秒搭建板房，讓眼下在帳篷中安頓的受災群眾儘快搬入，並扎實做好禦寒保暖、食品安全、防火巡查等工作。抓緊對震區房屋進行評估，符合安全要求的可按照自願原則引導群眾有序返家居住，符合修繕條件的要抓緊修繕到位。全面推進各類設施特別是學校、醫院等特殊場所修繕加固，消除風險隱患，確保安全復課復工復市。

李強強調，要提前做好開春後全面恢復重建規劃，並與鞏固拓展脫貧攻堅成果緊密結合起來，幫助災區群眾改善生產生活條件，防止發生規模性因災返貧致貧。要全力做好傷員救治，強化醫務人員配備、設備耗材保障，完善診療方案，盡最大努力搶救生命、減少傷殘。備足常用藥物，做好衛生防疫工作，及時提供心理疏導，確保災區群眾身心健康。要切實維護災區社會穩定，及時有序發佈救災情況，積極回應社會關切，做好先進典型宣傳，進一步鼓舞人心。各級幹部要把群眾工作進一步做實做細，及時了解受災群眾困難訴求，切實幫助解決實際問題，讓他們充分感受到黨和政府的溫暖。

12月18日深夜，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里。地震累計造成148人死亡，近千人受傷。青海仍有3人失蹤。大約1.5萬間房屋在地震中倒塌，另外約20萬間損毀。