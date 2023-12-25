中國27歲女遊客日本滑雪摔倒埋雪堆亡　教練：｢粉雪｣3分鐘可致命

12月23日下午，一名27歲中國符姓女遊客在日本新潟縣湯澤町的「神樂滑雪場」摔倒並被積雪掩埋身亡。報道指事前她與3名友人闖入滑雪場封閉的雪道。



有神樂滑雪場的滑雪教練接受內媒採訪時解釋，死者是摔倒後吸入粉雪導致窒息，又指粉雪的可怕就在於它像麵粉一樣，是會在滑手倒地的時候灌入口鼻，被動吸入，導致窒息，「3到5分鐘，人就會立馬沒了。」



神樂滑雪場以粉雪知名。（《潮新聞》）

根據資料，所謂的「粉雪」是指鬆軟的細雪，其水分含量少於普通的雪，並擁有柔軟的觸感。與富含大量水分的雪不同，在粉雪中滑行時會讓身體感受到懸空的飄浮感，而深受許多滑雪者歡迎。

內媒《潮新聞》報道，神樂滑雪場的滑雪教練陳寬（化名）稱，據其了解，符女是摔倒後吸入粉雪，導致窒息，「並沒有發生雪崩」。

陳寬表示，神樂滑雪場以粉雪知名，據其了解事故發生在神樂滑雪場一條未開放的高級滑雪道上，「雪中摔倒，如果姿勢不對，非常有可能口鼻全臉進雪。」

陳寬特別強調，很多人會以為雪傷不了人，但粉雪的可怕就在於，它像麵粉一樣，是會在滑手倒地的時候，灌入口鼻，被動吸入，導致窒息。「3到5分鐘，人就會立馬沒了。」

陳寬稱，所以滑粉雪時是不可以一個人滑的，一般需要有專業或有經驗的人帶路，最好還需要有個技術好的斷後。「這樣即便有人陷入危險，也可以第一時間搶救。 」他表示，因為粉雪很深，摔倒後，很難自主爬起來，「在失去判斷力，分不清上下的時候，只能是靠同伴，從外拽出來。」

日本廣播協會（NHK）24日報道，一位27歲的中國女遊客在日本滑雪時摔倒，掩埋在積雪中，送院後不治身亡。（NHK NEWS）

據早前報道，死者為27歲符姓中國籍女遊客。23日下午約2時40分，她與3名友人闖入滑雪場封閉的雪道，摔倒後被埋在雪堆，無法動彈。 同伴致電滑雪場巡邏隊求救，巡邏隊人員到場將她救出，但已沒有呼吸心跳，送院後因窒息宣告不治。 據了解，3名友人目睹女子跌倒受困雪中，但因滑雪技術不熟練，不敢上前救援。