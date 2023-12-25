甘肅舉行默哀儀式　悼念積石山6.2級地震遇難者

12月18日深夜，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里，共造成149人遇難。

12月25日上午，甘肅積石山縣舉行6.2級地震遇難同胞悼念活動，解放軍武警代表和民兵代表參加，全體人員默哀3分鐘。



甘肅積石山縣大河家鎮文化廣場舉行積石山6.2級地震遇難同胞悼念活動，解放軍武警代表和民兵代表參加。在現場，全體人員脫帽肅立，為遇難同胞默哀3分鐘，鳴響防空警報。

國務院抗震救災指揮部前方工作組、省州縣相關領導以及解放軍、武警官兵、民兵、公安民警、消防救援、社會救援、醫護人員、志願者、基層群眾代表等，向地震遇難同胞敬獻鮮花。

另外3個受災較重鄉鎮石源鎮秦陰村、柳溝鄉尕集村、劉集鄉肖家村同步舉行悼念活動。

截至目前，本次地震造成甘肅至少117人死亡、781人受傷；鄰近的青海海東市有32人遇難、198人受傷，2人失蹤。

圖為積石山縣民眾為遇難者所獻的花圈

參與救援的人員為遇難者默哀