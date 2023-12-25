甘肅地震｜震中積石山縣中小學有序復課　152個帳篷小學全部開課

12月18日深夜23時59分，甘肅臨夏州積石山縣發生6.2級地震，震源深度10公里，共造成甘肅、青海兩省合計至少149人遇難。

地震已過去一周時間，據《央視新聞》報道，今日（25日）震中積石山縣的中小學已有序復課，152個帳篷小學全部開課。1136名教師下沉安置點進行教學活動。



據報道，早上8:30，在大河家鎮集中安置點的帳篷小學前面，41名學生和10名老師共同舉行了簡單而隆重的升旗儀式。其他的帳篷學校也會根據各自情況，舉行升旗典禮。

根據安排，今日起，積石山縣初中學校將以班為單位進行線上教學，小學高年級，在有條件開學的學校進行線上教學，沒有條件的學校，老師們將在帳篷學校裡開展教學。而低年級的學生，將在帳篷學校進行教學活動；幼稚園本學期不復課。

根據積石山縣教育部門介紹，積石山縣全縣244所學校中，經鑑定能安全使用的學校，將於12月25日至29日陸續返校上課；主體結構沒有損傷的學校，利用寒假修復，確保2024年春季開學返校；主體結構受損的學校，利用寒假期間搭建活動板房，2024年春季開學後在板房教室開展過渡性上課，與此同時，結合學校布局調整，制定重建規劃，力爭明年開春後動工建設，8月中旬完工，確保秋季學期正常投入使用，學生按時返校上課。