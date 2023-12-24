2024台灣大選︱「侯康配」是台海和平發展的不二選擇︱專家有話說

台灣大選進入最後20天的激烈角逐，儘管民調顯示「賴蕭配」略微領先，但「侯康配」的支持度正在迎頭追趕。執政的民進黨之所以選得這麼辛苦，主要是因蔡英文七年多來執政不力，弊案叢生，萬物皆缺，經濟明顯放緩，民眾的滿意度大幅下滑。不過，「藍白合」破局後，柯文哲至今仍不顧民眾黨的發展利益，不願對最有可能「下架民進黨」的「侯康配」釋出善意，結果極可能導致2000年陳水扁以不到四成選票當選，民進黨無法占「立法院」多數席次的狀況重演。



這次大選除牽動着台灣1,930萬選民的心，美國不少關注兩岸議題的學者也表達了憂心之情，雖然其立意皆出於維護美國自身利益，見解也未必完全正確，但仍頗具參考價值。以下試舉二例。

2024台灣大選，國民黨候選人侯友宜（左）與副手趙少康（右）形象照定裝。（侯友宜競選辦公室提供）

11月30日，《外交事務》（Foreign Affairs）發表葛來儀（Bonnie Glaser）等三位學者署名文章，其中指出：（1）台灣無論誰當選，除須強化自衛能力，更要保證絕不搞台獨（因此，賴清德如當選，須考慮凍結「台獨黨綱」），並須讓大陸相信和平統一是可能的；（2）美國必須保證不支持台獨，包括不以主權國家對待台灣，而且不能反對兩岸和平統一；（3）大陸必須保證不對台動武，採用和平手段實現兩岸統一。簡言之，要阻止台海戰爭，就不能讓兩岸和平統一的可能性完全喪失；而兩岸若通過和平的、談判的方式實現統一，美國就沒有理由反對；至於大陸如何「以和平方式解決與台灣的政治分歧」，則攸關其統一政策是否具吸引力，能否獲得台灣民眾支持。

12月14日，布魯金斯學會（Brookings Institution）舉行線上討論會，任雪麗（Shelley Rigger）、卜睿哲（Richard Bush）及祁凱立（Kharis Templeman）等學者均認為，美國對台灣海峽最根本的需求是穩定，不發生會破壞美國在亞太地區外交政策框架及經濟關係的重大發展。任雪麗特別強調，美國從1970年代與中國關係正常化時就說，美國對兩岸分歧的最終結果，或解決方式沒有任何偏好，要的是和平、以有秩序的方式來解決。但她也坦言，美國決策人士最擔憂的是，台灣有人誤以為美國已放棄台灣，「選後新政府突然翻轉與北京靠攏」，製造出一些難以預料的狀況。

國民黨總統候選人侯友宜12月11日召開外交政見發布記者會。（侯友宜競選辦公室提供）

我們以為，上述學者願意公開檢討美國當局在處理兩岸問題上的種種缺失，並做出一系列具體建議，的確具有重量級學者的風範與情懷。我們相信，只要美國政府確實且徹底奉行「一中政策」，不刻意打「台灣牌」遏制中國崛起，或明示、暗示美國會作台灣「抗中保台」的後盾，並鼓勵兩岸開啟對話，就會有助於台海和平穩定發展。至於大陸要以和平方式實現國家完全統一大業，就必須充分考慮台灣的現實情況，充分吸收台灣各界的意見和建議，並及早提出能充分照顧台灣民眾利益的安排。

回到台灣大選，比較三組候選人，「侯康配」提出的兩岸政見，顯然最有可能立即改善兩岸關係，又能重新開啟兩岸交流對話。因此，不論是為台灣的廉能政治，或為台海和平發展，「侯康配」都是不二選擇！

（本文作者紀欣，係台灣《觀察》雜誌發行人兼總編輯，經授權轉載。）

