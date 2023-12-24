2024台灣大選︱風雨無懼力挺「侯康配」　8萬人高喊「政黨輪替」

2024台灣大選，國民黨提名候選人侯友宜及其副手趙少康，12月23日晚間在台北凱達格蘭大道舉辦「台灣平安、人民侯康」造勢大會，黨內重量級人士與重要輔選幹部齊聚，展現團隊戰力與團結氣勢。據主辦單位說法，現場湧入逾8萬名熱情民眾，在低温與大雨中，齊聲高喊「政黨輪替」。



晚會中，台灣前總統馬英九、前副總統蕭萬長、立法院前院長王金平、高雄市前市長韓國瑜、泛藍14位縣市長與7位國民黨籍議長、不分區及區域立委候選人皆與會，同聲呼籲支持者堅定地投下手中的一票，將「侯康配」送進台灣總統府。

王金平表示，侯友宜參選以來，對台灣政情熟悉度越來越好，治理台灣要着手於「兩岸和平」、「國家安全」、「經濟發展」、「民心鞏固」等作為，侯友宜已做好準備，對他非常有信心，盼團結台灣六成期待政黨輪替的民意，成為「侯康配」當選的最強保證。

2024台灣大選，國民黨提名候選人侯友宜及其副手趙少康，12月23日晚間在台北凱達格蘭大道舉辦「台灣平安、人民侯康」造勢大會。主辦單位表示現場湧入超過8萬人。（國民黨提供）

蕭萬長指出，2000年政黨輪替前，台灣在國民黨執政的經濟團隊和企業朋友努力下，全力發展建設，成為亞洲四小龍之首，奠定了台灣的經濟基礎，但當前台灣經濟現況令人擔憂，出口開始下降，貿易衝突也增加，產業投資萎縮，物價上漲、房價高漲，人民痛苦非常高。他呼籲，要力挺有能力的「侯康配」，以及國民黨立委候選人，讓兩岸和平，台灣經濟能安定繁榮。

馬英九提及，民進黨執政七年半，從外交、兩岸、能源、經濟樣樣做不好。賴清德根本不管自家違建「賴皮寮」，缺乏領導人應有格局與氣度，人民絕不支持是非不分、有錯不改、違法濫權的候選人。盼台灣全民支持「侯康配」與國民黨候選人，方能撥亂反正、下架民進黨。

韓國瑜表示，再過20天就要投票，將要決定未來四年是廉潔清廉的領導？還是貪污腐敗的領導？民進黨兩度執政，貪污腐敗到了無法無天，民進黨執政之下，「大官快樂，人民辛苦」；他並說「民進黨推出王義川（不分區立委候選人），國民黨有李四川（台北市副市長），不怕川比川，就怕被看穿」；他呼籲大家團結努力，他不相信台灣的政治永遠頂上都是烏雲，給國民黨一個機會，讓台灣的天空變成彩雲。

總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康與朱立倫主席一同大進場，掀起晚會最高潮，沿途群眾爭相握手、拍照，展現十足的熱情。現場並展開一幅長18公尺、寬12公尺的超巨大青天白日滿地紅旗，群眾高喊「民主要制衡，政黨要輪替」，場面十分熱絡。

朱立倫致詞表示，國民黨在野之後，深具教訓，大家團結在一起，每一張選票都集中支持「侯康配」。朱立倫說，這一個月來，（棒球比賽）第八局戰得非常好，「侯康配」從落後到打平，第九局就從台總統府前的凱達格蘭大道開始，最後的一哩路，靠眾人共同爭取每一票，最後會讓大家見識到最團結的藍軍，一定能政黨輪替。

趙少康發表談話時，首先為日前於潛水艇落水尚未尋獲的三位台軍官兵祈福，希望他們能平安獲救。他並表示，剛進場時與群眾握手，發現大家的手雖是冰冷的，但心是火熱的，每一雙緊握的手、炙熱的眼，代表人心思變，希望政黨輪替。

趙少康表示，古人說「可以馬上得天下，但是不能馬上治天下」，而民進黨很會選舉，但「可以選舉得天下，不能夠靠選舉來治天下」，民進黨用選舉招數得了天下以後，繼續用選舉招數來治理天下、治理國家，所以把台灣搞得一塌糊塗。他強調，治理以人才為本，但民進黨沒有治理團隊，就搞「抗中」、「反中」，「老狗玩不出新把戲」，年年都來這一招。他指出，台灣每個人都有温暖的心，雖然選舉，但我們不是敵人，都是台灣人。

國民黨提名候選人侯友宜及其副手趙少康，12月23日晚間在台北凱達格蘭大道舉辦「台灣平安、人民侯康」造勢大會，黨內重量級人士與重要輔選幹部齊聚，展現團隊戰力與團結氣勢。（國民黨提供）

侯友宜向群眾懇託時表示，首先向所有台灣人民深深一鞠躬，感謝大家風雨中不離不棄的支持。他指出，別人雖說台灣南部「綠到出汁」，但他在車隊掃街時沿路都看到民眾比OK（即3號手勢），無分黨派的人對他都情義相挺。

侯友宜指出，他不是到台灣南部「拔樁」，他是去聽人民的聲音，人民的期待就是政黨輪替，民進黨無法給人民期待，賴清德縱容「新潮流」（民進黨派系）就是同流合污。侯友宜痛批，賴清德聲稱《中華民國憲法》是神話，「有資格當中華民國的總統嗎？」

晚會最後，侯友宜、趙少康、朱立倫以及所有國民黨籍縣市長、議長、不分區立委候選人，一起高呼「侯友宜，當選！」「立委全壘打！」「國民黨勝利！」等口號。並與現場群眾開啟手機燈，呈現一片燈海，並高唱閩南語歌曲《堅持》，象徵與大家一起堅持到明（2024）年1月13日，共同邁向政黨輪替。