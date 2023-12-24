廣州高鐵白雲站內外裝修全面完工　雲山珠水理念外觀如盛放木棉花

23日，全國最具代表性的大型綜合交通樞紐——廣州白雲站（以下簡稱「白雲站」）傳出好消息：歷經3年多的建造，其室內外裝飾裝修工程已全面完工。



記者23日探營發現，在寒冷的冬日中，白雲站呈現出一片熱火朝天的繁忙景象，已基本達到開通運營條件。在西廣場，「廣州白雲站」幾個火紅大字格外醒目。在其下方，數十名工人分工有序，一些人正用水清洗廣場台階，另一些人在擺放綠植。在候車層，兩側入口的十數台安檢機已到位，現場有工程師在進行最後的調試。候車廳的中央，數百張候車椅已擺放整齊，有工人在擦拭上面的灰塵。在候車廳商業層的商業店鋪，有工人在安裝水電、懸掛廣告牌；在站台層，各種指示標識已亮燈，多名工人在清潔地板和擦拭扶手。

廣州白雲站航拍圖（羊城晚報）

據白雲站技術部部長陳祥傑介紹，白雲站絕大部分的建設任務已經完成，剩余的收邊收口和衛生清理工作正在穩步推進中，現場500多名工人正在全力沖刺，為白雲站的順利開通保駕護航。

廣州白雲站候車大廳基本裝修完成，進入衛生清理工作。（羊城晚報）

據悉，白雲站是全國「十三五」鐵路規劃中的重要項目，也是廣州鐵路樞紐規劃「五主四輔」客站中的主要客站之一。站場規模為11台24線，其中高鐵站場5台11線，普速站場5台11線，廣清城際站場1台2線。在白雲站乘坐列車，1.5小時內可以通達廣東省所有核心城市。白雲站設有6條地鐵線，包括南北走向的12、8、22、24號線，以及東西走向的佛八線東沿線和一條新規劃的線路，其中8號線已開通運營，在白雲站乘坐地鐵半個小時內可抵達天河、海珠等城市核心區域。

廣州白雲站一應設施已準備就緒（羊城晚報全媒體記者曾育文）

白雲站的外觀別具一格，以「雲山珠水，盛世花開」為設計理念，融入嶺南文化元素，著力塑造標誌性城市形象。站房整體外觀如一朵盛開的木棉花，104榀木棉花瓣均勻分布在站房內外和四角進站廣廳。雙曲異型花瓣柱與仿生花瓣內外一體，以流暢的線條和熱烈的色彩，營造出「盛世花開」的美麗形態。

白雲站投運後，將引入京廣普鐵、京廣高鐵、廣湛高鐵、廣清城際等多條線路，進一步提升廣州鐵路樞紐運能，完善大灣區鐵路網絡布局。