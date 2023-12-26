「超級車站」廣州白雲站正式投入運營　串連京廣、廣梅汕等鐵路綫

12月26日，廣州白雲站正式投入運營，串連起京廣高鐵、京廣鐵路、廣梅汕鐵路、廣茂鐵路等多條鐵路幹線，進一步完善了粵港澳大灣區軌道運輸體系。



據新華社報道，廣州白雲站位於廣州市白雲區，由建於1916年的棠溪站升級擴建而成，面積相當於4個廣州南站，設有3條正線、21條抵達出發線，21個客運站台面。而且白雲站下設近期2條和遠期4條共6條地鐵線，是中國乃至亞洲最大的TOD大型綜合交通樞紐之一。

12月26日上午9時28分，隨著首班開通營運的C1893列車從廣州白雲站緩緩駛出，標誌著廣州白雲站正式投入使用。汕汕高鐵也在今日同步開通營運。

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據報道，廣州白雲站融入了嶺南文化元素，採用「雲山珠水、盛世花開」的設計理念，站房外形像一朵盛開的木棉花。車站建設也廣泛運用了智慧化、數位化建造技術。施工全過程應用了無軌道全位置爬行焊接機器人、地面整平機器人等18種智慧機器人，節省費用近百萬元，並節省工期約1.5%。

同時，車站也使用了自主研發的鋼結構全生命週期管理平台，實現對車站10萬餘根鋼構件的身份認證和全程追溯；採用光伏發電系統、自然照明系統和通風系統，有效節約建設投資和運營能耗，打造綠色建築。

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「廣州白雲站開通營運後，將推動廣州鐵路樞紐廣州站、廣州東站等車站功能相應優化調整，形成更加高效便捷的運輸體系。」廣州白雲站客運車間主管彭徽說，這對提高廣州鐵路樞紐客運能力，促進粵港澳大灣區經濟社會發展，具有重要意義。

廣西南寧至深圳高鐵開工 2027年建成通車

另據《界面新聞》報道，除新開通營運外，廣東新線路的開工建設也正在加速推進。中國鐵路廣州局透露，今日南深高鐵（高明機場-省界段）及廣河高鐵機場段正式開工。

南深高鐵（高明機場-省界段）是南深高鐵最後開工的區段。西起廣西南寧市，東至廣東深圳市，路線全長648公里，設計時速350公里，也將是廣東、廣西兩省區間建設的首條設計時速350公里的高鐵工程。

南深高鐵由幾段路線組成。從2019年起已有多段陸續開工，加上此次開工的高明機場-省界段，南深高鐵迎來全線動工。預計將於2027年全線建成通車，屆時南寧至深圳的行車時間將縮短至2小時30分左右。南深高鐵建成通車後，將加強廣西與廣東的互聯互通，使廣西加速融入粵港澳大灣區。

廣河高鐵將聯通白雲機場及珠三角樞紐機場 2026年建成

廣河高鐵路線長度15.7km，最高設計時速度350公里。位於廣州市白雲區，整體成東北走向，工程起自江村西線路所，南端銜接京廣高鐵聯絡線、廣湛聯絡線，終點位於廣州白雲機場東端三期規劃紅線。

此路線將由白雲機場T3站匯集廣湛、廣河、廣清永、廣中珠澳、廣深第二一共五條高鐵，同時將聯通白雲機場及珠三角樞紐機場，成為實現兩機場高速通達的鐵路通道，方便往返兩機場之間的中轉客流。預計2026年開通營運。屆時湛江、佛山站等當地市民可直達白雲機場、高明機場。

根據《粵港澳大灣區城際鐵路建設規劃》，預計2025年，大灣區鐵路網營運及在建里程達到4700公里，全面覆蓋大灣區中心城市、節點城市及廣州、深圳等重點都市圈；遠期至2035年，大灣區鐵路網營運及在建里程達5700公里，覆蓋100%縣級以上城市。