習近平出席中央軍委晉陞上將儀式　胡中明掌海軍司令

中央軍委晉陞上將軍銜儀式12月25日在北京舉行，南部戰區政治委員王文全、海軍司令員胡中明晉陞為上將，中央軍委主席習近平頒發命令狀。這意味著原中央軍委聯勤保障部隊政委王文全接替王建武擔任南部戰區政委，原海軍參謀長胡中明接替董軍擔任海軍司令員。



王建武是年65歲，今年3月擔任全國人大常委。62歲的董軍是中共中央委員，擔任海軍司令只有兩年多，暫時未公布其新職。董軍曾任東海艦隊副司令員、南部戰區副司令員、海軍副司令員。

海軍司令員胡中明晉陞為上將，中央軍委主席習近平頒發命令狀。(央視)

央視《新聞聯播》畫面顯示，董軍參加晉升上將軍銜儀式，並在主席台下第一排就坐。國防部長李尚福10月被免之後，尚未委任新防長。

王文全、胡中明都是中央委員，胡中明曾在全軍學習成才標兵名單中名列第一，擔任過海軍潛艇第二基地司令員、北部戰區海軍司令員。

董軍（右2）參加晉升上將軍銜儀式。（央視新聞截圖）

據《新華社》報道，晉陞上將軍銜儀式25日上午在北京八一大樓舉行。中央軍委主席習近平出席儀式，中央軍委副主席張又俠宣讀了習近平簽署的晉陞上將軍銜命令，中央軍委副主席何衛東主持晉銜儀式。中央軍委委員劉振立、苗華、張升民參加晉銜儀式。

另據官媒《北京青年報》旗下「政知新媒體」消息，這次是中央軍委今年以來第4次舉行上將晉銜儀式，共7名將軍晉升上將軍銜。