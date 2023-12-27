杭州至南昌高鐵今起全線建成通車！　沿途擁世界級黃金旅遊路線

《澎湃新聞》報道，國家「八縱八橫」高鐵網的重要連接線之一，杭昌高鐵黃山至南昌段於今日（12月27日）正式建成通車，杭昌高鐵亦全線貫通運營。

杭昌高鐵是連接浙江杭州至江西南昌的高鐵大通道之一，途徑眾多著名旅遊景區，串聯起一條世界級黃金旅遊路線。



據介紹，杭昌高鐵起自杭州南站，途經浙江省杭州市，安徽省宣城市、黃山市，江西省景德鎮市、上饒市、南昌市，接入南昌東站，線路全長560公里。

杭昌高鐵沿途擁有世界級黃金旅遊路線。（中國鐵路）

本次建成通車的杭昌高鐵黃昌段線路全長288公里，設計時速350公里，全線有黃山北、黟縣東、祁門南、浮梁東、景德鎮北、樂平北、鄱陽、余幹、進賢北、南昌東10站。

杭昌高鐵路線示意圖。（中國鐵路）

作為國家「八縱八橫」高鐵網的重要連接線之一，杭昌高鐵串聯起西湖、千島湖、黃山、鄱陽湖、景德鎮、滕王閣等一批著名旅遊景點，沿線共有9個國家5A級、70多個國家4A級旅遊景區，形成連接浙皖贛三省眾多名城、名鎮、名湖、名山的世界級黃金旅遊線。

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杭昌高鐵黃昌段最高時速按350公里運營。開通運營初期，鐵路部門將按照日常線、周末線安排旅客列車開行，每日開行動車組列車最高達32列。杭昌高鐵的開行，將進一步完善區域路網結構，促進旅遊資源開發和產業發展，助力長江經濟帶建設和一體化發展。