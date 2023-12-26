汕頭南至汕尾段高鐵開通運營　最高時速350公里　109分鐘可抵深圳

中國「八縱八橫」高鐵網再添新成員。《澎湃新聞》報道，汕頭至汕尾高鐵（以下簡稱汕汕高鐵）汕頭南至汕尾段將於今日（12月26日）開通運營，粵東地區新增一條客運大通道，汕頭南至汕尾、廣州東、深圳北站間最快分別36分鐘、113分鐘、109分鐘可達。



汕汕高鐵是「八縱八橫」高速鐵路網沿海通道的重要組成部分，起自汕頭站，途經汕頭市龍湖區、濠江區、潮陽區、潮南區，揭陽市惠來縣，汕尾市陸豐市、海豐縣、市區，接入廣州至汕尾高鐵汕尾站，線路全長162公里，設計時速350公里，全線共設汕頭、汕頭南、潮南、惠來、陸豐東、陸豐南、汕尾7座車站，其中汕頭、汕尾站為既有車站，其他為新建車站。本次開通營運的是汕頭南至汕尾段，線路長度142公里；汕頭至汕頭南段的控制性工程汕頭灣海底隧道工程正在有序建設中。

汕汕高鐵汕頭南至汕尾段穿越沿海高鹽高濕區域，水文地質環境複雜，施工難度高。自開工建設以來，鐵路部門組織各參建單位和廣大建設者科學有序推進工程建設，建成了鰲江特大橋、惠來隧道等重點工程，確保了工程如期開通。

汕汕高鐵汕頭南至汕尾段以350公里的最高時速營運。開通營運初期，鐵路部門將依照日常線、週末線、尖峰時段安排客運列車開行，每日開行動車組列車最高達24列。

為提升營運品質、滿足旅客不同旅遊需求，鐵路部門在該項目各站間實施彈性折扣、差異化的市場化票價機制，為旅客提供更多的選擇。中國鐵路12306顯示，汕頭南至汕尾高鐵票價在82元至102元之間（人民幣）。最快車次為汕頭南至汕尾的G8411，僅需36分鐘，票價102元起。其餘車次需要花費40分鐘至1小時不等。

汕汕高鐵汕頭南至汕尾段的開通運營，將增強汕頭地區與粵港澳大灣區的聯繫，便利沿線人民群眾出行，促進區域經濟社會協調發展，具有十分重要的意義。