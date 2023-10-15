比亞迪在港再開兩間陳列室：香港可成為全球最先電動化地區

10月10日，比亞迪與和諧汽車旗下子公司和諧新能源汽車服務（香港）有限公司在香港聯合開設的兩間新汽車陳列室開業，兩間汽車陳列室分別位於沙田及西貢。目前比亞迪在香港的汽車陳列室數量增至6間。



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在開業活動現場，中國和諧汽車控股董事會主席馮長革，比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮，全國政協常委、港區省級政協委員聯誼會會長施榮懷，全國政協常委、中國和平統一促進會香港總會會長姚志勝，全國政協委員、香港河南聯誼總會主席楊志紅，TVB總裁曾志偉為兩間陳列室剪綵。

比亞迪亞太汽車銷售事業部總經理劉學亮致詞時表示，在10年前，比亞迪率先在全球提出公共交通電動化，也正是那個時候，他第一次從國內來到香港，並認為香港有條件也應該率先可以成為全球最先電動化的地區。新開設的兩間汽車陳列室是比亞迪在香港的第五、第六家銷售展廳，比亞迪會將最新的技術，最新的產品，以最快的時間帶到香港。

兩間新汽車陳列室分別位於沙田石門京瑞廣場及西貢WM酒店。沙田陳列室臨近多條幹線公路，消費者在此能感受到市內道路的駕駛感，也能體驗到高速幹線駕駛的樂趣；在西貢陳列室附近則可以體驗多彎路段的駕駛感受。

根據資料，2022年比亞迪汽車累計銷量186.8萬輛，今年8月第500萬量新能源汽車下線，9月比亞迪的銷量達到287454輛。目前為止，比亞迪新能源汽車運營足跡遍及全球70多個國家和地區、400多個城市。