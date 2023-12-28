浙大科學家開發北極熊「仿生毛衣」　僅羽絨外套5分之1厚

受到北極熊毛啟發，浙江大學材料科學家開發出只有羽絨外套5分之1厚，但同樣保暖的北極熊毛仿生毛衣，採用的合成纖維是一種由聚氨酯（polyurethane）包覆的氣凝膠，具有柔軟、可清洗和可穿戴的特性。相關研究已發表在《科學》期刊上。



據國際權威《自然》（Nature）期刊官方新聞報道，近日登上《科學》（Science）期刊的一項研究，一種仿效北極熊毛的纖維製成的毛衣，儘管只有羽絨外套的5分之1厚，卻提供了一樣的保暖效果，這種由一種輕量化的合成材料——氣凝膠（Aerogel）製成的纖維在被拉伸、清洗和染色後依然保持其捕捉熱能的特性。

共同研究者中國浙江大學的材料科學家高微微表示，這個概念驗證的纖維未來可能用於需要輕巧和耐用的服裝，如運動服、軍服和太空服，而無需動物毛皮或羽絨。

在全球氣候暖化影響下，海面冰塊減少，增加了北極熊覓食的難度。（Youtube@The Siberian Time影片截圖）

研究發現，氣凝膠是最佳保溫材料之一，也已經被用作建築隔熱材料，但由氣凝膠製成的纖維通常太脆弱，容易破損，無法編織成紡織品，而且在清洗和潮濕環境中容易失去其保溫性能。

因此研究人員在找尋解決方案的過程中，受北極熊毛的啟發，發現北極熊每根毛絲的核心都有數十個微小的空氣袋，防止熱量傳導，使北極熊在嚴酷的寒冷環境中保持溫暖。這種多孔的核心被一層防水、柔軟且堅韌的外殼所包覆。

高微微及她的同事使用一種稱為凍結紡織（freeze-spinning）的方法，這是他們先前用來製造「蠶絲衍生的溶液」再製成纖維的方法，成功製造出了模擬北極熊毛多孔內部結構的氣凝膠纖維。為了複製外殼，研究人員用一種彈性材料，稱為熱塑性聚氨酯，對氣凝膠進行薄薄的包覆，這種材料通常用於運動服裝和器材。

氣凝膠在不損壞的情況下無法拉伸超過其現有長度的2%，但受到這種彈性的塗層的影響，複合纖維可以在拉伸到1000%時恢復到原長度，表明它比以前的氣凝膠纖維更強大和有彈性，就算纖維在被拉伸到2倍長度1萬次以後其保溫性能仍然維持一樣，浸泡在水中、風乾或染色後也不會改變其結構或形狀，氣凝膠毛衣在洗衣機中旋轉幾次後其保溫性能並未降低，表明它足夠耐穿。