北極熊當寵物養？站起來比人還要高　最愛鑽主人懷裡撒嬌：極可愛

很多人養狗養熊傻傻分不清楚。最近一段影片在網路上瘋傳，一名女子養了一隻北極熊當寵物，身體巨大到快比人高，但牠還是像小孩一樣依偎在媽媽懷裡狂撒嬌，可愛的模樣融化萬名網友。



Tiktok上一名女網友「sadaharun16」養了一隻大白熊犬叫做定晴，從小時候小小一隻巴掌大養到現在已經快要超過一個人的高度了，帶出去散步不少人還會以為自己養一隻北極熊。日前女飼主上傳一段影片，生性愛撒嬌的定晴覺得自己還是小孩，每次要跟媽媽討抱都喜歡鑽進媽媽的懷裡躲起來，看不到臉的模樣看起來更像是在養一隻熊。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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影片在網路上吸引萬名網友觀看，網友留言表示「不說這是大白熊犬真的會以為養一隻北極熊回家」、「大白熊犬真的好可愛喔」、「體型變很大但還以為自己是孩子的模樣最萌了」。

大白熊犬正式名稱為庇里牛斯山犬(Great Pyrenees)，是一種體型相當巨大的大型犬類，主要用作守護犬、救助犬和伴侶犬，該品種的狗狗是一種歷史悠久的犬類，是歷史悠久的牧羊犬，由於該犬類的背面看起來非常像一隻白熊因此被俗稱為大白熊犬。

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