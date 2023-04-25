非P圖！瘋傳「北極熊BB被媽媽吸進體內」　網民看呆：找不到破綻

網路上常流傳Photoshop後製的惡搞圖，但有時只是角度正好對上，毫無造假。



日本媒體播報攝影師追蹤北極熊親子的新聞，被媽媽揣在懷裡的北極熊寶寶只露出臉部，看起來極像臉被P圖在母熊身上。

網民驚呼畫面如恐怖片 點圖了解更多：

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網友在推特分享一張電視報道的截圖，是一隻母北極熊將孩子抱在懷裡的照片。

熊媽媽毛髮很厚，熊寶寶整個沒入其中，耳朵正好被埋沒，只露出雙眼和鼻吻，加上純白的毛色和母熊有落差，乍看超像是把小熊臉剪下鑲嵌在熊媽媽身上。

原本溫馨的親子場景由於角度太微妙，讓網友直呼彷彿變恐怖片。

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「這頭熊身上不僅長毛還長熊！」、「真的太像P圖了」、「應該是小熊躲在媽媽腋窩底下，但幾乎看不到破綻」、「看起來好暖和」。甚至衍生出許多惡搞圖片。

還有人分享另一張北極熊親子照，同樣是熊寶寶躲在媽媽毛叢中，耳朵被遮住露出眼鼻嘴、身體只露出一個柱狀，被網友笑很像是蘋果出品的藍牙無線耳機AirPods。

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