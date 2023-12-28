發改委：《前海總規》圍繞香港布局　支持香港鞏固提升競爭優勢

撰文：朱加樟
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國務院新聞辦公室於今日（28日）舉行新聞發布會，介紹粵港澳大灣區建設有關情況。《前海深港現代服務業合作區總體發展規劃》（以下簡稱《前海總規》）近日出爐，國家發展改革委黨組成員郭蘭峰稱，《前海總規》始終突出深港合作、服務香港，緊緊圍繞服務香港來制定政策、謀劃改革、布局項目，全力支持香港鞏固提升競爭優勢。

國家發展改革委黨組成員郭蘭峰稱，《前海總規》始終突出深港合作、服務香港，緊緊圍繞服務香港來制定政策、謀劃改革、布局項目，全力支持香港鞏固提升競爭優勢。（影片截圖）

郭蘭峰又稱，《前海總規》堅持聚焦金融等現代服務業發展。香港現代服務業是香港的優勢產業。前海合作區是支持香港優勢行業開拓內地市場的重要載體，為此《前海總規》在促進現代服務業高質量發展方面提出了一系列政策措施。

郭蘭峰指，制定《前海總規》前，有聽取港府官員、港區人大代表以及立法會議員的意見及要求。他又說，為建立與香港更深層次的合作，中央推出針對性措施，如香港擁有司法制度優勢，在《前海總規》下，將容許港企選擇以香港法律處理紛爭，形容是「港資港法」，另外在前海工作的港人納稅額與香港相同。

廣東省委常委、常務副省長張虎。（中國網）

廣東省委常委、常務副省長張虎稱，廣東近年在營商環境建設取得的成效集中在四個方面：一是大灣區市場互聯互通更加順暢有序。深入實施「灣區通」工程，「港車北上」「澳車北上」「經珠港飛」、人才簽注等政策落地實施。醫生、教師、導遊等八個領域實現了執業資格互認，已經有3200多名港澳的專業人士獲得內地註冊的執業資格。粵港澳三地共同發布食品、中醫藥、交通、物流等領域110項灣區標準，以及工業消費品、農食產品、服務業領域15項「灣區認證」項目。

深圳市委副書記、市長覃偉中。（中國網）

深圳市委副書記、市長覃偉中則表示，前海開發開放取得了積極成效，累計推出805項制度創新成果、88項在全國推廣，實際利用港資336.6億美元，孵化香港創業團隊600家。

覃偉中稱，接下來，深圳將落實《前海總規》各項部署任務，包括主動對接香港北部都會區發展策略，深化深港合作專班推進機制，深入實施「灣區通」工程。推動港深西部鐵路、前海口岸等規劃建設，落實好企業所得稅和個人所得稅優惠政策，高水平建設前海深港青年夢工場，持續提升香港居民在深商事登記、註冊執業、就業創業、享受公共服務等便利化水平。

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