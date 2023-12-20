廣州啟用大灣區首個大模型服務智算中心　打造數字經濟增長新引擎

讓數字經濟深度賦能各行各業，18日，廣州海珠再飲「頭啖湯」。該區揭牌粵港澳大灣區首個服務大模型的智算中心。中心搭載了華為最新一代高端算力芯片，將進一步打造自主可控、通算智算一體的數字經濟增長「新引擎」。



當天，廣州市海珠區人民政府、中國電信廣州分公司在海珠區中國電信廣州雲計算數據中心舉辦簽約揭牌儀式，攜手共建琶洲算谷·沙溪智算中心項目（以下簡稱「智算中心」）。據介紹，這將是粵港澳大灣區首個服務大模型的智算中心。

羊城晚報記者了解到，智算中心搭載了華為最新一代高端算力芯片昇騰910B，作為華為最新款自研AI訓練芯片，具備高芯片集成度和能效比。

作為海珠區人工智能和大模型代表企業，科大訊飛負責人表示，訊飛星火大模型構建在昇騰AI算力底座之上，充分利用了昇騰AI算力平台，以昇騰AI為核心，軟硬件協同優化，構建了算力集中、性能優越、供給穩定、數據安全的大模型訓練集群，通過大模型稀疏化、低精度量化的技術高效適配昇騰AI，加速大模型的行業落地應用和疊代。

海珠區相關負責人介紹，當前，海珠區「算法、算力、數據」人工智能三大支柱發展迅速，在裝備、紡織、醫藥、定製家具、供應鏈金融、MRO工業品等領域培育形成樹根互聯、致景科技、藥師幫等6家億元級產業互聯網平台。今年以來，區內落地芯片設計企業5家，是廣州市集成電路產業發展的中心節點。