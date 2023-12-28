知多點｜深圳｢山海專列｣8號線二期開通　至少還有8條地鐵線路在建

12月27日，被譽為「山海專列」的深圳地鐵8號線二期正式開通迎客，成為今年深圳軌道交通建設代表作。至此，深圳城市軌道交通線網（含有軌電車）運營里程將達到567.1公里，共393座車站。備受期待的「看海線」開通，其他線路還會遠麼？深圳目前還有哪些地鐵線路在建，哪些線路即將開建？



文章轉載自公眾號「深政觀察」。



作為深圳「東進戰略」的重要交通命脈，8號線二期開通後與2號線、8號線一期貫通運營，全長8.01公里，采用地下線敷設方式，共設有4座站點，分別是鴻安圍站、鹽田墟站、大梅沙站、小梅沙站，最高運行時速為80公里/小時。

8號線二期有效服務羅湖、鹽田的通勤客流，這也是深圳第一條直達大小梅沙的地鐵線路，打通了綠色交通和大海之間的「最後一公里」，極大便利各地旅客到達鹽田海邊遊玩。這條被大家期待的「看海線」，途經鹽田海邊棧道、梅沙灣公園、大梅沙、小梅沙等著名景點，鹽田墟站周邊以住宅為主，臨近春天海圖書館、鹽田海鮮街和金色海岸碼頭等諸多網紅打卡點；大梅沙站周邊以旅遊景區為主，臨近大梅沙海濱公園、大梅沙村等。

01：6號線支線二期 全線預計2025年建成

6號線支線二期示意圖。（深圳地鐵）

6號線支線二期（南延）工程敷設在光明區內，起自6號線支線一期工程光明站（原翠湖站），終至光明城站，線路全長約4.944km，共設3站。站點為：光明小鎮站、華夏站、光明城站。

02：7號線二期 計劃2025年建成通車

7號線二期示意圖。（深圳地鐵）

7號線二期（東延）線路由7號線一期工程終點西麗湖站引出，沿麗水路、學苑大道敷設，終至學府醫院站。線路全長約2.28km，設站2座，全線采用地下敷設方式。站點有北大、學府醫院。其中，學府醫院站與27號線（規劃）換乘。

03：13號線 預計2025年建成

13號線起於東角頭站，途經南山區、寶安區、光明區，主要沿望海路、科苑大道、同發路、沙河西路、寶石路、田心大道、觀光路、長春北路行走，終於光明區深莞邊界的公明北站。

一期線路南起深圳灣口岸站，北至上屋站，全長約22.4公里，設站16座，其中換乘站11座。建成後將成為支持後海中心、科技園片區、留仙洞總部基地重點建設地區發展的中部地區南北向骨幹線，串聯起南山、寶安、光明三個區，有效改善深圳灣口岸和科技園片區的交通現狀，助推粵港澳大灣區「一小時交通圈」建設。

13號線二期（北延）串聯起光明科學城、中心區、鳳凰城，建成後將有效支撐光明加快打造世界一流科學城和深圳北部中心。

04：16號線二期 預計2025年建成

16號線二期示意圖。（深圳地鐵）

地鐵16號線二期線路由16號線一期工程起點大運站引出，沿龍崗大道、長江埔路、萬福路、公園路、沙荷路、惠鹽中路敷設，終至西坑站。建成後將有效加強龍崗中心城與園山片區聯系實現東部中心「內聚外聯」，同時，還將滿足橫崗/園山片區居民出行需求，為帶動沿線城市更新助力。

05：3號線四期 預計2025年建成通車

3號線四期示意圖。（深圳地鐵）

坪地首條地鐵，線路共設7座7站，將連接起現有的3號線雙龍站，進一步提升龍崗東部地區經濟發展水平，有效加強龍崗、坪地東部組團之間的軌道交通聯系，到時坪地居民就可以搭乘地鐵直達福田。

06：12號線二期 預計2025年建成

12號線二期示意圖。（深圳地鐵）

12號線二期是聯系大空港及會展片區，寶安沙井、松崗片區、光明區，是支撐深圳西部發展軸帶建設的普速線路，建成後12號線將與6號線和11號線連接，實現三線無縫換乘。

07：5號線西延項目 預計2025年建成

5號線西延項目示意圖。（深圳地鐵）

線路開通後，市民搭乘5號線轉乘1號線，將不用再去黃貝嶺換乘2號線再到大劇院轉1號線了，還可直達東門步行街，開通後將有效改善黃貝嶺站的早晚高峰狀況。

08：15號線 2023年6月28日開建

15號線成環貫通運營，全長32.2km，設站24座，全部為地下站，途經南山區、寶安區。這條地鐵經過深圳西部的前海、蛇口、科技園、西麗高鐵新城、留仙洞戰略性新興產業總部基地等南山多個重點發展片區，也是唯一一條經過大鏟灣騰訊「企鵝島」的地鐵，是深圳首條「環形」地鐵，被稱為「深圳一環」，更被稱為新的「換乘大王」。

軌道交通15號線於2023年6月28日正式開工建設，截至今年11月，全線已有18個站進場圍擋，完成投資1.23億元，其余項目正有序推進前期工作。

不僅如此，深圳軌道交通5期今年也獲批覆，批覆方案共11條線路，總長185.6公里，項目總投資1952億元，批覆項目數量、里程、投資均為深圳市有史以來之最。預計2028年全部建成通車，屆時，深圳將建成25條線路、總規模約843.6公里的城市軌道交通網絡，城市軌道交通里程及線網密度均居世界前列，將有力支撐城市高質量發展提速增效，為城市建設、產業發展、民生服務提供更有力保障。