用「斷腸草」醫治月經不調　慘釀病人中毒身亡　自稱大師男子獲刑

河北一名「大師」利用「斷腸草」熬製湯藥，為他人醫治月經不調惟慘釀中毒死亡。涉事「大師」最終以非法行醫罪，被判處有期徒刑九年半，併處罰金二萬元人民幣。



「斷腸草」學名鉤吻。（網上圖片）

周三（27日），最高法發布非法行醫類犯罪案例，當中一宗案情顯示，1987年出生的男子于某，小學文化，無醫生執業資格，卻以「看香道」的封建迷信名義通過針灸、按摩方式在河北省趙縣為他人治病。

2021年6月7日，于某為杜某芳治療月經不調，以「師傅」上身名義為杜某芳開具藥方，指示並幫助杜某芳將斷腸草等熬制成湯藥飲用。其間，杜某芳的丈夫陳某利認為自己體弱，詢問于某是否可以飲用該湯藥，于某稱可以。同月17日，杜某芳、陳某利等飲用該湯藥後中毒，陳某利因藥物中毒搶救無效死亡。

河北省石家莊市中級人民法院經審理認為，于某未取得醫生執業資格，利用封建迷信制造神秘感為他人開具藥方，後又指導他人服藥，造成服藥人死亡，其行為已構成非法行醫罪。于某有自首、認罪認罰、二審期間親屬代為賠償部分經濟損失等情節。據此，以非法行醫罪判處於某有期徒刑九年半，併處罰金二萬元人民幣。

公開資料顯示，「斷腸草」學名鉤吻，主要功效包括破積拔毒，祛瘀止痛，殺蟲止癢等。但亦有一定毒性，主要毒性成分為鉤吻素子、鉤吻素寅、鉤吻素卯等。中毒之主要症狀為呼吸麻痹，輕者呼吸困難，重者死於呼吸停止。