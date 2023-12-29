華為今年預計收入超7000億人民幣　董事長胡厚崑：敢戰更要善戰

12月29日，華為輪值董事長胡厚崑在2024年新年致辭中寫道：「經過數年的艱苦努力，我們經受住了嚴峻的考驗，公司經營基本回歸常態。預計2023年實現銷售收入超過7000億元（人民幣，下同）。胡厚崑並向員工喊話，公司在前進，幹部也要與時俱進，不僅要敢戰，更要善戰。



胡厚崑接任當值華為輪值董事長。（微博＠胡厚崑）

據華為公開資料，2022年華為全球銷售收入6423億元，淨利潤356億。2023年前三季，華為銷售收入4566億元，同比增長2.4%，淨利潤率16.0%。以此計算，華為前三季淨利潤為730.56億元。其中ICT基礎設施業務保持穩健，終端業務好於預期，數字能源和雲業務實現良好增長，智能汽車解決方案競爭力顯著提升。

胡厚崑表示，過去一年裡，華為研發、供應等各體系員工努力奮鬥，在業務連續性、技術先進性方面取得了進步，智能終端恢復規模供應，MetaERP完成全球200多家子公司切換，算力實現了規模突破與商用，歐拉操作系統、高斯數據庫等基礎軟件已在多個行業應用，鴻蒙自主研發內核獲得行業最高等級安全認證。

「艱苦的努力讓我們活了下來並獲得成長，但挑戰依然嚴峻，地緣政治、經濟周期的不確定性，技術制裁、貿易壁壘的持續影響，正深刻重塑著全球產業鏈結構和商業規則。」

「將軍是打出來的，我們要從戰場中選拔幹部，只考核那些做出了貢獻的幹部，並儘可能讓更多做出貢獻的英雄浮現和成長起來。」胡厚崑透露，華為的幹部選拔政策也正在優化，會強調責任結果貢獻，堅持選拔製，落實幹部履歷表制度。未來，會整編出一支能夠領導現代化作戰的幹部隊伍，帶領公司走向新的成功。

對於華為新一年的發展，胡厚崑表示，無論外部環境怎麼變化，華為堅信數字化、智能化、低碳化是最確定的發展趨勢。「我們要保持戰略定力，充分發揮自身在產業組合、技術創新和複雜軟硬件平台的綜合優勢，攜手生態伙伴，持續為客戶提供高質量的產品和服務。我們要積極擁抱機會窗，把有限的資源投入在最關鍵的戰略方向上。」