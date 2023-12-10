國家疾控局：近期出現過感冒症狀者 痊癒後建議盡快接種流感疫苗
撰文：林芷瑩
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12月10日，國家衛健委舉行新聞發布會，國家疾控局衛生免疫司司長夏剛介紹，若已經出現過流感樣症狀，在沒有確診、自行痊癒後，建議繼續接種流感疫苗。
夏剛介紹，此建議主要原因有兩方面，一是呼吸道感染的症狀不具有特異性，多種病原感染可能都會出現發燒、頭痛等流感樣症狀，並不一定感染流感病毒，也可能感染了其他病原體，最常見是普通感冒。
二是流感病毒有多個型別可以引起流行，包括甲型、乙型和亞型，感染某個型別或亞型後，還會有患上其他型別或亞型流感的風險。
流感疫苗是覆蓋多個不同型別和亞型的多價疫苗，通常使用三價和四價疫苗。若感染某種型別（如甲型）的流感後接種疫苗，其中包含的其他型別（如乙型）流感的成分仍然能發揮預防該型別流感的作用。
此外，同一個流行季，通常是由不同的型別和亞型共同流行，比如目前是甲型H3N2亞型為主，其次是乙型流感。既往也出現過同一個流行季，流行的優勢株由一種型別逐漸轉變為另一種型別的情況。
夏剛表示，即使近期出現過感冒症狀，痊癒後還建議盡快接種流感疫苗，尤其是長者等重點人群，接種流感疫苗可減少感染，降低患重症和死亡的風險。