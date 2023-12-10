國家疾控局：近期出現過感冒症狀者　痊癒後建議盡快接種流感疫苗

12月10日，國家衛健委舉行新聞發布會，國家疾控局衛生免疫司司長夏剛介紹，若已經出現過流感樣症狀，在沒有確診、自行痊癒後，建議繼續接種流感疫苗。



夏剛介紹，此建議主要原因有兩方面，一是呼吸道感染的症狀不具有特異性，多種病原感染可能都會出現發燒、頭痛等流感樣症狀，並不一定感染流感病毒，也可能感染了其他病原體，最常見是普通感冒。

二是流感病毒有多個型別可以引起流行，包括甲型、乙型和亞型，感染某個型別或亞型後，還會有患上其他型別或亞型流感的風險。

2023年12月7日，貴陽，南明區湘雅街道社區衛生服務中心的醫護人員正在為市民接種流感疫苗。（視覺中國）

流感疫苗是覆蓋多個不同型別和亞型的多價疫苗，通常使用三價和四價疫苗。若感染某種型別（如甲型）的流感後接種疫苗，其中包含的其他型別（如乙型）流感的成分仍然能發揮預防該型別流感的作用。

此外，同一個流行季，通常是由不同的型別和亞型共同流行，比如目前是甲型H3N2亞型為主，其次是乙型流感。既往也出現過同一個流行季，流行的優勢株由一種型別逐漸轉變為另一種型別的情況。

夏剛表示，即使近期出現過感冒症狀，痊癒後還建議盡快接種流感疫苗，尤其是長者等重點人群，接種流感疫苗可減少感染，降低患重症和死亡的風險。