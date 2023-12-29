人事變動｜陸治原出任民政部部長　孫業禮銜命文旅部部長

十四屆全國人大常委會第七次會議29日下午在北京人民大會堂閉幕。決定任命董軍為國防部部長，免去唐登傑的民政部部長職務、任命陸治原為民政部部長，免去胡和平的文化和旅遊部部長職務、任命孫業禮為文化和旅遊部部長。國家主席習近平分別簽署第15、16、17、18、19號主席令。趙樂際委員長主持閉幕會。



《新華社》29日消息，十四屆全國人大常委會第七次會議經表決，通過了新修訂的公司法、關於修改慈善法的決定、糧食安全保障法、刑法修正案（十二）等。

今次會議頒布多宗新任命案，除了董軍新任國防部部長備受矚目外，陸治原上任民政部部長，孫業禮為文化和旅遊部部長，也是焦點，但由於兩人早先已出任兩部黨組書記，透過今次會議頒布出任部長職，並不令外界意外。

公開資料顯示，陸治原生於1964年8月，為陝西省綏德縣人，早年在西安工作，歷任榆林市委副書記、市長、渭南市委書記、陝西省副省長、遼寧省委常委、組織部部長等職。

民政部黨組書記陸治原29日新任民政部部長職。（微博）

2021年9月，陸治原調任山東省委常委、青島市委書記。2022年6月，他在山東省委十二屆一次全會上當選為省委副書記，並繼續任青島市委書記，2023年10月出任民政部黨組書記，直至今次會議或任命出任民政部部長職。

現年59歲的孫業禮是山東人，北京大學歷史系畢業後長期在中央文獻研究室工作，官至副主任，是一名黨史專家，研究中共元老陳雲起家，參加撰寫《陳雲年譜》、《陳雲傳》。

孫業禮歷任中央宣傳部副部長，是中共二十大新聞發言人，後擔任國務院新聞辦主任，並於今年11月出任國家文化和旅遊部黨組書記職。

文旅部黨組書記孫業禮29日新任文旅部部長一職。（新華社）

此外，今次會議亦表決通過了其他任免案。會議經表決，任命周敏為全國人大民族委員會副主任委員；免去李寧、許安標的全國人大常委會法制工作委員會副主任職務，任命孫鎮平為全國人大常委會法制工作委員會副主任；免去劉修文的全國人大常委會預算工作委員會副主任職務，任命何成軍為全國人大常委會預算工作委員會副主任；免去高憬宏的最高人民法院副院長、審判委員會委員、審判員職務。