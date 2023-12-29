火箭軍前後兩任司令周亞寧、李玉超被罷免全國人大代表職務

十四屆全國人民代表大會常務委員會29日公告，火箭軍原司令員周亞寧、李玉超被罷免全國人大代表職務。



《新華社》29日報道，依十四屆全國人民代表大會常務委員會公告，火箭軍軍人代表大會決定罷免呂宏、李玉超、李傳廣、周亞寧的第十四屆全國人民代表大會代表職務。

依照《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》的有關規定，張振中、張育林、饒文敏、鞠新春、丁來杭、呂宏、李玉超、李傳廣、周亞寧的代表資格終止。

依照《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會選舉法》的有關規定，周亞寧的第十四屆全國人民代表大會常務委員會委員、全國人民代表大會外事委員會副主任委員職務相應撤銷。

周亞寧，1957年12月生，河北南宮人，為解放軍火箭軍上將。中共第十九屆中央委員。周亞寧2015年12月進入新成立的解放軍火箭軍首任領導班子，出任副司令員。2017年8月，任中國人民解放軍火箭軍第2任司令。

火箭軍副司令員周亞寧（左）2017年8月轉正，接替前司令員魏鳳和。（網上圖片）

李玉超，1962年11月生，河南睢縣人，同為解放軍火箭軍上將，曾任解放軍火箭軍第3任司令。李玉超於1980年12月參加解放軍，長期在解放軍第二炮兵部隊服役。2016年7月，李玉超調任火箭軍第55基地司令員。2017年3月，出任新調整組建的火箭軍第63基地司令員。2020年4月，提任火箭軍參謀長，並晉升中將軍階。2022年1月升任火箭軍司令員，晉升上將軍階。

2023年7月28日，有報道引述知情人士說法，指火箭軍司令員李玉超、副司令員劉光斌和前副司令員張振中，被中央軍委紀委、軍委審計署調查人員帶走。