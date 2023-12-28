3軍工巨頭被撤政協委員資格　消息：料捲火箭軍腐敗案

全國政協主席會議27日審議通過關於撤銷中國兵器工業集團有限公司董事長劉石泉、中國航天科技集團董事長吳燕生、中國航天科工集團副總經理王長青的全國政協委員資格的決定，提請第五次常委會會議追認。有消息指稱，這3名軍工高層捲入火箭軍腐敗案，而且前國防部長李尚福也牽涉其中。



《星島日報》引述消息透露，稱這3名軍工高層是捲入解放軍火箭軍腐敗案，當中涉及軍事裝備採購，「前國防部長李尚福也牽涉其中」。

報道指出，解放軍火箭軍（導彈部隊）今年7月間傳出集體腐敗案，中共二十屆中央委員、火箭軍前司令員李玉超被免職，據悉還涉及多名火箭軍高層。同時，軍委裝備發展部也是「重災區」，曾任裝備發展部部長的李尚福也牽涉其中，故被免去國防部長。

除此之外，報道稱，中國軍工企業多名高層亦受牽連，之前就傳出航天科技集團董事長吳燕生等人被調查，如今被撤銷全國政協委員，證實至少3名軍工高層落馬。

超大型央企中國兵器工業、中國航天科技、中國航天科工都是軍工巨頭，後兩者更是中國研製各類導彈的主力機構。消息稱，吳燕生、劉石泉、王長青均出身航天系統，這次被免政協職務，很可能捲入火箭軍採購腐敗案，並牽涉前防長李尚福。而前航天科技總經理、現航天科工董事長袁潔，也深陷其中。

2023年7月31日，中共中央軍委舉行晉階儀式，總書記、中央軍委主席習近平將火箭軍司令員王厚斌（上排左邊）、政治委員徐西盛（上排右邊）晉升為上將。（新華社）

現年60歲的吳燕生一直在航空航天系統工作，2007年任中國航天科技副總經理，2014年升總經理，2018年5月至今任中國航天科技董事長、黨組書記。與吳燕生同齡的劉石泉亦航天系統出身，早年在中國航天科工任職，2019年升總經理，2022年5月調升中國兵器工業董事長、黨組書記。王長青現年51歲，擁有工學博士學位，曾任中國航天科工三院副院長、院長，今年6月起任現職。

截至28日下午，吳燕生、劉石泉的簡歷仍掛在其公司網頁，但有媒體報道稱，中國兵器工業黨組12月19日召開深入學習貫徹習近平總書記對集團公司相關領域重要指示批示精神座談會，中國航天科技12月22日召開黨組理論學習中心組專題學習擴大會，吳燕生、劉石泉均未現身。