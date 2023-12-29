衛國「重器」亦是腐敗高危區　中國軍工系塌方式腐敗

在中國這個對權力的監督原本就不足，腐敗隱患未根除的現實中，要在軍工領域裡有效並持續反腐，難上加難。



在中國火箭軍原司令李玉超、原政委徐忠波等領導層被「一鍋端」、戰略支援部隊司令員巨乾生神秘消失，以及國防部長李尚福被免職的數月後，全國政協主席會議12月28日決定，撤銷三名軍工企業高管的全國政協委員資格。

被撤銷資格的是中國航天科技集團董事長吳燕生、中國兵器工業集團董事長劉石泉，以及中國航天科工集團副總經理王長青。三人中，吳燕生和劉石泉都是特大軍工央企一把手，地位顯赫。中國航天科技集團是世界500強企業之一，60歲的吳燕生還曾獲先進個人稱號、突出貢獻獎等多項榮譽。

官方沒有公布撤銷他們全國政協委員資格的原因，但三名軍工系高層同時被撤銷委員資格，足以說明他們涉嫌嚴重違紀違法，很可能就是捲入已備受關注的火箭軍、李尚福腐敗問題。

外界相信，至今被曝光的「出事」人員恐怕只是冰山一角，今年中以來受調查的軍方與軍工央企高層已逾千人。這輪整肅風暴所劍指的，也正是軍事工業領域，尤其是其中採購領域的人員。

具有學者氣質的李尚福本人就是軍工系的代表，他在航天工作和採購方面經驗豐富。李尚福1982年從國防科技大學畢業後，在西昌衛星發射中心工作約31年，負責過多項重大航天任務的發射工作。他在2013年調入裝備部門，歷任裝備發展部（2015年軍改前稱總裝備部）副部長、部長，也曾短暫在戰略支援部隊任職，今年3月剛出任國防部長，10月就被免去防長職務。

12月26日，就在三名軍工系政協委員被撤銷資格的前一天，有中國「航母之父」稱號的中國船舶重工集團原中共黨組書記、董事長胡問鳴因受賄近6000萬元（人民幣，下同），被判處入獄13年。胡問鳴是中國首艘國產航母研製總指揮，2019年已退休，2020年5月被調查，他也是軍工系高幹之一。

2023年7月31日，中共中央軍委舉行晉階儀式，總書記、中央軍委主席習近平將火箭軍司令員王厚斌（上排左邊）、政治委員徐西盛（上排右邊）晉升為上將。（新華社）

這場雷厲風行、持續多時的整肅行動是對中國軍工系的強烈震懾。在中國政壇上，俗稱的「軍工系」是範圍頗大的概念，包括航空、航天、核工業、船舶、兵器領域的技術官僚，也包括這些領域的科研學術人員。

過去10多年，中國投入大量資源推動軍事能力升級，軍事工業處於井噴式發展階段，取得近年新軍艦下水速度「像下餃子」、各型戰機、導彈研發成功，技術上不斷突破的成果。這期間，軍工系風光一時無兩、不少軍工系官僚踏入政壇並備受重用，有的還進入中央決策層，例如在本屆中共政治局委員中，新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞、重慶市委書記袁家軍，以及副總理張國清都出身軍工系。

不過，中國軍工產業在快速發展中，因權力高度集中而造成的腐敗隱患依然沒有消除。軍工產業與軍方掌握的資源越多，管理層面對的誘惑和腐敗風險也就越高。負責軍備採購的裝備發展部，以及研發武器的大型國企和火箭軍一方面掌握著保家衛國的「重器」，一方面也變成腐敗高危區。

國有軍工企業雖然名曰「企業」，但主要目標是服務於軍方的需要，運營方式難免帶有指令生產的計劃經濟色彩。在權力高度集中、掌握的資源極龐大，內部運作又高度不透明的情況下，腐敗風險不容小覷。

高層的整肅行動從軍隊擴展到軍工企業，則從側面說明李尚福等軍方高層落馬，更主要是因為經濟問題而非政治原因。這次拔出蘿蔔帶出泥、餘波持續數月仍未停歇、波及面廣泛的整肅行動，反映軍工領域腐敗問題的嚴重性，也凸顯中國在這方面亟待建立更有效的反腐模式，對權力進行監督。

中國研製的彈道導彈，相關軍工企業多在四川。（新華社）

軍事裝備的研發生產與採購有其特殊性，需要高度保密，不可能攤在陽光下讓輿論進行監督，在任何一個國家都亦然。在中國這個對權力的監督原本就不足，腐敗隱患未根除的現實中，要在軍工領域裡有效並持續反腐，就難上加難。

至於軍工系技術官僚在中國政壇的發展問題，則需從長期與短期兩個視角思考。

長遠而言，軍工系必然還會是中共重要的幹部來源，出身軍工系的精英們擁有科技與經濟長才；他們在實踐中錘煉而來的能力，以及他們在政壇中的特殊地位，使他們依然十分適合被吸納到官僚體系中。眼前的整肅風暴，相信也不會波及到已踏入政壇多年的「前軍工系」高幹。

但在短期內，軍工企業精英要踏上仕途、在政治上更上層樓，估計會受到影響。一方面，中國航天科技集團與中國兵器工業集團一把手雙雙「出事」，可見軍工企業內部人事震盪之劇烈，而被調查的對象範圍肯定不止這兩家企業；另一方面，既然軍工系目前被定為重點反腐對象，那其中人員即使有潛力晉升，估計也得在行動結束、塵埃落定後，才會消除疑慮，得到充分的信任。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

