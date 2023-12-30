華為5G手機產能不足　內媒：未能打破今年中國手機市場格局

今年8月，華為無預警開賣Mate 60 Pro手機，引起廣泛關注。然而近期多項數據顯示，華為產能明顯不足，目前預購還要等60天。報道指，華為手機回歸5G，未能打破2023年中國手機市場格局。



據國際數據資訊（IDC）消息，今年11月，中國市場智慧手機新機註冊2871萬部，其中蘋果以21.1%的市佔率排名第一，然後是18.3%的小米，其亦是國產品牌首位。至於華為居第三，達14%。而中國通訊市場專業諮詢公司（BCI）的資料則顯示，11月中國市場智慧手機新機註冊量2871萬部，華為排名第四，當月註冊量為401.4萬部。

另一方面，研調機構Counterpoint Research數據顯示，今年10月，中國最暢銷的智慧手機是蘋果iPhone 15 Pro Max，市佔率5%，華為的Mate 60 Pro則以4%緊隨其後，而三至五名則都是iPhone系列。

據騰訊新聞深網報道，華為Mate 60系列回歸5G速度被業界視為2023年最大的變數，然而由於產能不足，暫時難以對OPPO、vivo、榮耀、小米的出貨量造成衝擊。目前，華為手機並未改變中國手機原有的競爭格局。報道引述研調機構Canalys數據指出，今年第三季度，中國智慧手機市場出貨6670萬部，華為名列「其他」，排不進前五名。

華為的Mate 60 Pro手機掀起搶購潮：

今年8月29日，華為無預警開賣Mate 60 Pro手機，實測網速甚至比市面上的5G手機更快，輿論認為其搭載的國產麒麟9000S晶片已突破美國制裁的封鎖，備受全球關注。其有限的現貨隨即在國內引發瘋搶，預購要等90天才出貨，一些心急的消費者須加價數千元人民幣才行。直到12月11日，華為才將預購縮短為60天。而同樣搭載麒麟9000S晶片的Mate X5，現時預購也要等60天。

至於華為目前的產能，據中國信通院資料顯示，10月中國5G手機出貨量為2643.5萬部；以Mate 60 Pro佔比4%估算，當月出貨105.74萬部，明顯低於市場預估。