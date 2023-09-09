杭州都市圈規劃獲得國家批復　或成全國第三個「跨省都市圈」

即將舉行亞運會的杭州「雙喜臨門」，近日確認「杭州都市圈規劃獲得國家批復」消息，這使得杭州有機會成為繼南京、重慶後，全國第三個獲批的「跨省都市圈」，也是長三角城市群獲批的第二個國家級都市圈。



杭州官方日前發佈《杭州市國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標綱要實施情況中期評估報告》，內容透露「杭州都市圈規劃獲得國家批復，都市圈向心力不斷凝聚」。

杭州亞運會，杭州奧體中心場館。（新華社）

綜整國家發改委正式批復的7個國家級都市圈，分別為南京、福州、成都、長株潭、西安、重慶和武漢。瀋陽方面儘管在今年4月央視的一檔電視節目中被透露，瀋陽都市圈正式獲批，成為全國第8個國家級都市圈。此次杭州都市圈獲批的消息由當地的報告披露，實際和瀋陽都市圈的獲批一樣，都算是「非正式」公佈。

由於同樣獲批的杭州都市圈規劃的具體資訊尚未公佈，給外界留下的懸念，最直接的便是具體範圍包括哪些城市。

據內媒《杭州日報》報道，杭州都市圈最早可以追溯到2007年5月舉行的杭州都市圈第一次市長聯席會議，意即杭州都市圈從構想落地到規劃正式獲批，其間經歷了長達15年的時間。

回顧杭州都市圈初名「杭州都市經濟圈」，其成員僅有杭州、湖州、嘉興、紹興。此後，隨著杭州輻射力和吸引力的不斷加強，杭州都市圈的版圖也進一步拓展——在2018年召開的第九次市長聯席會議上，衢州和黃山相繼加入杭州都市圈；在2020年召開的第十一次市長聯席會議上，宣城也成為杭州都市圈合作發展協調會觀察員城市。

如果最終獲批的規劃就是上述範圍，那麼杭州都市圈就至少將由浙江的杭州、湖州、嘉興、紹興、衢州及安徽的黃山，共六城組成，成為名副其實的跨省都市圈。

杭州蟬聯內地多年「中國最具幸福感城市」稱號。（資料照片）

根據國家發改委的定義，都市圈是指以一小時通勤圈為基本範圍的區域城鎮化空間形態。換言之，盲目擴張不可行，規劃上有其遵循客觀標準。若按照嚴格標準，以及參考之前獲批的其他都市圈規劃的情況，杭州都市圈規劃的具體範圍，仍存在不確定性。如杭州到黃山目前最快的高鐵通行時間都需1.5小時，後者能否順利入「圈」，還存懸念。

值得一提的是，上海都市圈、寧波都市圈，都與杭州都市圈一樣，均屬於成熟型都市圈。在另一個角度，這也足以證明長三角內部融合發展程度之高。根據公開信息，長三角城市群一共分為六大都市圈：上海都市圈、南京都市圈、杭州都市圈、寧波都市圈，還有合肥都市圈、蘇錫常都市圈。

目前來看，南京都市圈、杭州都市圈，都躋身國家級行列。而長三角三大副中心城市領銜的都市圈，至此也就只剩合肥都市圈尚未獲批。

一份2023年3月調查顯示，中國最富50城中各省所佔比例，浙江省佔最多，江蘇排第2，長三角完勝珠三角城市。（財經十一人）

值得注意的是，在目前獲批的國家級都市圈中，南京、杭州均處於同一城市群，且又都非所在城市群的核心城市，這還算是獨此一份，究其原因，除了發展基礎好，也與它們的特殊區位有關，例如規劃範圍都涉及跨省，且都指向經濟發展水準相對落後的安徽，很明顯肩負著帶動區域平衡發展的重任。

可以預期，不只是都市圈規劃的批復，其他有利於提高經濟和人口承載力的政策，都會向這些「經濟發展優勢區域」傾斜。這或是杭州都市圈規劃獲批背後，不容忽視的深意。