淘寶公布2023年度十大商品　「愛因斯坦的腦子」、孫子兵法上榜

淘寶網年末公布「2023年度十大商品」榜單排名，輔酶Q10、馬面裙、「愛因斯坦的腦子」、「孫子兵法」等10件商品上榜。其中，「愛因斯坦的腦子」作為虛擬商品首次入選該電商平台年度榜單。售賣商家宣傳，「只需0.5元（人民幣，下同）拍下『愛因斯坦的腦子』，就會透過腦電波自動長到您指定人的腦子裡，心誠則靈！」



淘寶「2023年度十大商品」包括有：醬香拿鐵、涿州圖書加油包、「愛因斯坦的腦子」、演唱會定制燈牌、馬面裙、洞洞鞋、「玲龍一號」核能充電寶、烏梅子醬、輔酶Q10、《孫子兵法》等十件商品。

淘寶網年末公布「2023年度十大商品」榜單排名。（淘寶網）

內媒《紅星新聞》報道，截至12月26日，「愛因斯坦的腦子」在淘寶熱搜榜單中熱度達130.3萬，寶貝321件。銷售此商品的商家不在少數，不同商家的月銷量也從個位數到五位數不等。其中一家店鋪的月銷量甚至達到了9萬+，售賣單價為0.5元。

至於購買「愛因斯坦的腦子」如何讓消費者變聰明？客服稱該商品為虛擬物品，無需物流發貨。「拍下後，通過腦電波瞬間傳遞到想要變聰明的人腦中，點確認收貨就能見效。」其中一名商家說，「消費主力軍是學生，尤其考試季的時候是銷售高峰期。」

內地網購平台出現虛擬娛樂新玩法，一些網店推出從0.01元到1元人民幣不等的價格出售虛擬「愛因斯坦的腦子」，名為可以智商＋1，實際為一種虛擬消遣聊天模式。（網絡圖片）

報道稱， 多個平台還有「戀愛腦」「社交腦」「搞錢腦」等虛擬產品。其中一家店鋪的列表顯示，「考試腦」單價最高，為1.0元；其次為「搞錢腦」，單價0.7元；「開心腦」單價最低，為0.1元。

有報道指稱，上述消費品的誕生，代表新一代年輕人對情緒價值和自我療愈需求的消費偏好。

《北京青年報》報道，中國社會科學院財經戰略研究院研究員魏翔借用經濟學中的「鬆弛指數」來解釋這一消費現象：鬆弛指數可以簡單地視為通脹率和失業率的倒數，這個指數較高且相對穩定時人們的經濟感受就會舒緩。

網民在評論區交流購買體驗。（網絡圖片）

魏翔認為，2023年隨著失業率增幅的緩步下降和通脹水準的走低，鬆弛指數再度走強。於是熱銷的商品不再單純的是文創、運動衣等「鼓勁產品」，而是充滿了情緒價值的服務型商品。入選淘寶年度十大商品的「愛因斯坦的腦子」就表明了這一點。

此外，馬面裙作為內地今年最熱門的國風服飾單品，入選「淘寶2023年度商品」可謂眾望所歸。近年來漢服熱持續升溫，而馬面裙實穿百搭，工作日通勤、節假日拍照皆宜，今年以來頗受青睞。如見今年雙11，淘寶平台即賣出了超73萬條馬面裙，能鋪滿105個足球場。

其他諸如十年前被諷刺為「醜東西」的洞洞鞋，如今因為方便實用轉而成為年輕人的心頭好，還帶火了洞洞鞋鞋花，堪稱一類時尚「回潮」。而9月火爆內地飲品市場的醬香拿鐵，毫無意外開啟了一輪國貨聯名熱。

醬香拿鐵首日銷量突破542萬杯，銷售額突破1億元。（微博＠地球知識局）

據悉，年度十大商品基於淘寶熱搜指數和熱銷趨勢，經網民投票和專家討論產生，具有廣泛的社會影響力。作為內地國民電商平台，淘寶每年公布的年度商品折射出多元的社會圖景，也見證著消費活力和流行變遷。

陜西恒達律師事務所高級合夥人趙良善律師表示，只要售賣時不做虛假宣傳、不侮辱誹謗他人，則不構成侵權。但有商家宣稱「下單後愛因斯坦的腦子自動長在你身上」的說法，具有一定虛假宣傳成分，屬違法行為。