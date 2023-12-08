淘寶買電視又中伏｜中國內地的網購平台淘寶多年來為港人所愛，只因上面可以買到的產品種類全面，價格也可能較香港便宜；然而有不少產品都不宜在淘寶上購買，例如一些大型電器，近年最常見中伏的就有智能電視。



淘寶買千元電視、一開即壞？

日前，一名網民在淘寶平台購買了一部的 65"智能電視，品牌並非香港人較熟悉的中國品牌如 TCL、HiSense 等等，而是一個名不見經傳的「鳳凰王牌」，故價格上亦相對便宜，只需千多元人民幣的超低價格就有交易。

為了讓電視可以安全運送到香港，該網民額外支付木架和包裝費用。但當打開包裝時，發現電視屏幕出現橫條，且不斷閃爍。網民認為這個問題是在電視機出廠前就已存在，並非包裝運輸時造成。

為此，網民與廠商進行理論，廠商要求將有問題的電視機郵寄回深圳進行處理。但考慮到從香港郵寄一部65吋大電視的成本，網民拒絕；廠商隨後又提出可以以七折價格寄一部新的電視給網民，但網民稱已對這個品牌已經失去信心，最後還是要在香港購買另一部電視。

網民反應一面倒：西客所為

該網民在 Facebook 群組「淘寶開心 Share」開帖分享今次的購物體驗，批評大陸的電視機品質太差，都是「得個平字生產啲電子垃圾」。本來以為可以得到網友們的共鳴，但網民的做法卻引來群組內其他人的嘲笑與撻伐。

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群組內不少人都指出千多元對於一部大屏幕的智能電視而言是非常便宜，想要預期有數千元大牌子的質素明顯是過份天真，甚至有人大罵此為「西客」行為。

但與此同時，亦有不少人認同中國內地不知名品牌的電視機質素的確參差，如非必要都是少買為妙；而亦有較為經驗老到的用戶指出淘寶商家現在有不少陰險招數，見用戶的寄送地址為集運地址，就會揀選有問題的產品寄出，賭用戶因為退貨的成本太高而不會退換貨物。

內地網購電視風險高、不建議？

其實從內地網購電視回港，雖然表面價格的確是頗為便宜，但如果加上運費、保養、損壞風險計算，其實毫不划算，假如不幸像上述網民般令屏幕損壞，修理的價錢已可以另外購置一部新的電視機了，是以普遍意見都不建議各位從內地網購電視機回港。

其實中國內地品牌電視機在香港都有不少經正式代理販售（例如 TCL、HiSense、Skyworth 等），價錢比日韓牌子低之餘，亦可以享有完整的保養條款。