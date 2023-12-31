台灣大選｜賴清德稱「兩岸互不隸屬」　國台辦批：充斥著對抗思維

台灣藍綠白三陣營總統候選人昨日（30日）進行電視辯論，對於民進黨候選人賴清德的兩岸論述，大陸國台辦發言人陳斌華同日晚間回應稱，賴清德在辯論會上宣揚「台獨」謬論、販賣「兩國論」，污蔑攻擊大陸，叫囂「以武謀獨」，言語之中充斥著對抗思維，再次暴露出其頑固「台獨工作者」「兩岸和平破壞者」「台海兵凶戰危製造者」的真面目。



台灣藍綠白三陣營總統候選人昨日（30日）進行電視辯論，圖為民進黨候選人賴清德。（TVBS Youtube直播截圖）

陳斌華指，2016年上台以來，民進黨當局拒不承認一個中國原則和「九二共識」，推行「台獨」分裂路線，進行謀「獨」挑釁，肆意破壞兩岸關係和平發展，粗暴阻撓限制兩岸交流合作，不斷推高台海形勢緊張動盪，是導致台灣陷入兵凶戰危險境的最大亂源，是兩岸交流合作嚴重受阻、廣大台胞切身利益嚴重受損的罪魁禍首。作為民進黨當局頭面人物、現任民進黨主席，賴清德對此難逃其責。

陳斌華表示，正告賴清德，「台獨」與台海和平水火不容。我們反對「台獨」分裂圖謀的行動堅決有力，粉碎「台獨」行徑、維護國家主權的能力堅不可摧，解決台灣問題、完成國家統一的意志堅定不移。

陳斌華指，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國，中國的主權和領土完整從未分割也不容分割。這才是台海現狀。只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，兩岸關係就能重回和平發展正軌，兩岸協商談判就可以恢復，兩岸交流合作就可以順暢開展，兩岸同胞特別是台灣同胞就能過上和平、安寧、富足的好日子。

陳斌華稱，衷心希望廣大台胞認清「台獨」的極端危害性和賴清德破壞台海和平、挑動兩岸對抗的危險性，在「和平與戰爭」「繁榮與衰退」中作出正確選擇，推動兩岸關係重回和平發展正軌，維護台海和平穩定，維護自身安全和福祉，共創兩岸繁榮發展新局。

柯文哲抨擊賴清德遇到選舉就不敢說台獨，比起那些一生追求台獨的漢子，賴清德是「假台獨，真騙票」。（TVBS Youtube直播截圖）

在辯論中，民眾黨候選人柯文哲詢問賴清德對台獨的立場。賴清德回應稱，「台灣社會對於所謂的台獨，是主張台灣主權獨立，主權完全屬2300萬人民，不屬於中華人民共和國，而且中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這就是台獨的定義」。

賴清德強調，自己是一位「務實工作者」，目的就是守護、建設台灣、發展經濟、造福人民。賴清德在辯論中還提到要強化防衛，喊話民眾團結一致面對中國大陸的威脅，並對服貿提出質疑等。