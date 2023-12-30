台灣大選｜侯友宜：九二共識非一國兩制　賴清德：不走國民黨老路

今屆台灣總統候選人辯論會今（30）日登場，媒體提問，統獨立場及中美競爭下台灣是否有不選邊站空間。侯友宜重申反對台獨、反對一國兩制，堅守民主自由，指名不要把九二共識抹黑、變成一國兩制。賴清德則回應，台灣以民主自由人權為價值，蔡英文外交路線獲國際肯定，「不依循國民黨老路」。



2024年台灣大選唯一一場總統候選人電視辯論會30日下午2時登場，民眾黨總統候選人柯文哲、民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜正面交鋒，辯論會分為第1階段「申論」、第2階段由5家台灣媒體代表提問，第3階段交叉詰問，第4階段「結論」。

台媒「三立電視台」提問三組候選人對兩岸統獨看法。侯友宜表示，賴清德的兩岸路線模糊，柯文哲提出「兩岸一家親」，他要走台灣「中間路線」，在現行《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》架構下互動。

侯友宜在辯論會上，主張要走台灣「中間路線」，重申反對台獨、反對一國兩制立場。（TVBS Youtube直播截圖）

侯友宜抨擊民進黨抹黑九二共識是一國兩制，「不是這樣子，兩岸主權互不承認、治權互不否認，台灣未來由2300萬人共同決定，（兩岸）要對話、交流才能降低風險，並主張用實力確保和平，優先加強國防及軍備實力來嚇阻」。

侯友宜重申反對台獨、反對一國兩制立場，矢言堅守民主自由，但呼告不要把九二共識抹黑、變成一國兩制。

賴清德則指出，現在對台灣生存威脅最大的還是中國，他會團結台灣人，強化和民主陣營合作，跟中國對等尊嚴下交流合作，謀求兩岸福祉。期間，賴清德暗批侯友宜，稱「接受九二共識就是台灣新中間主義，這社會沒有幾人贊成」，認為「既然反對一國兩制，就不要接受九二共識，這是矛盾的」。

賴清德表示，蔡英文路線是以台灣為優先，他將持續依循，不走過去國民黨老路。（TVBS Youtube直播截圖）

柯文哲主張，他提出兩岸一家親只是表達善意，現階段他也反對去中化，要在台灣保有民主自由的生活方式底線下，和中國認識合作、促進兩岸和平。柯文哲強調，兩岸同文同種，但有不同政治制度和生活方式，他主張台灣自主、兩岸和平，應在台灣包有民主自由下互相、認識、瞭解、尊重、合作以及最難的諒解。

台媒「台灣電視台」提問，台美關係是台灣外交重中之重，也都認同必須維持良好關係，賴清德提到，若當選則延續蔡英文的外交路線；侯友宜則主張親美和中、台灣中間；柯文哲針對台美關係則走蔡英文路線。台視提問三組候選人是否贊同蔡英文路線，在中美激烈競爭中，台灣是否有不選邊站的空間？

柯文哲主張自主、兩岸和平，要在台灣保有民主自由的生活方式底線下，和中國認識合作。（TVBS Youtube直播截圖）

賴清德回應道，蔡英文的外交路線獲得國際肯定，自言自己是三組總統候選人最有經驗的人選，能讓台灣走入國際贏得支持。賴清德強調，蔡英文路線是以台灣為優先，不去依循過去國民黨的老路，也以民主自由及人權為價值，與世界民主陣營站在一起。

侯友宜表示，「蔡英文路線如果這麼好，為什麼斷了9邦交國？」侯友宜認為，兩岸不對話、台海成媒體報道是世界最危險地方、兵役要延長一年、造成解放軍戰機一直飛過來等等，蔡英文路線如果走得通，全世界就不會「關心」台海問題。

侯友宜表示，台灣人民期待兩岸能夠和平，「你（民進黨）今天沒做才兵兇戰危，你（賴清德）連台獨也不放棄，連中華民國也說是神話、鄙視我們國家，這是謀害台灣，不是信賴台灣」。