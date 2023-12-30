台灣大選｜柯文哲批假台獨騙票 賴清德：台獨即是兩岸互不隸屬

2024台灣總統大選電視辯論會今（30）日下午登場，在辯論會第3階段的候選人交互詰問部分，民眾黨總統候選人柯文哲左右開弓，分別質疑民進黨總統候選人賴清德是「假台獨，真騙票」，並批評國民黨總統候選人侯友宜「有中共幫忙做假民調」，柯文哲還質問侯友宜，「為什麼共產黨這麼支持你？」



對於柯文哲說法，賴清德反駁道，「台灣社會對於所謂的台獨，是主張台灣主權獨立，主權完全屬2300萬人民，不屬於中華人民共和國，而且中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這就是台獨的定義」。

賴清德強調，自己是一位「務實工作者」，目的就是守護、建設台灣、發展經濟、造福人民。侯友宜回嗆柯文哲，「這與我無關，不要射箭再畫靶！」

賴清德過去自詡「務實台獨工作者」，再於辯論會上新釋「台獨定義」。（TVBS Youtube直播截圖）

柯文哲提問賴清德，自稱為務實台獨工作，但美國已經明確表達不支持台獨，而且美國重量級學者希望民進黨取消台獨黨綱，賴清德該如何面對？同時，賴清德在28日的政見發表會上，主張ECFA不是台灣應該走的路，為何行政院長任內不取消ECFA？

柯文哲抨擊賴清德遇到選舉，就不敢說台獨，比起那些一生追求台獨的漢子，賴清德是「假台獨，真騙票」。

賴清德回應表示，所謂美國政府、學者反對台獨，那只是一段話，「美方是先反對中國武力改變台海現狀，同時也不支持台灣宣布獨立，目的是要維持台海現狀，卻被柯文哲、侯友宜斷章取義、扭曲宣傳」。賴清德重申，會帶領台灣維持現狀，守護台灣、穩定兩岸，並促進印太和平。

柯文哲抨擊賴清德遇到選舉就不敢說台獨，比起那些一生追求台獨的漢子，賴清德是「假台獨，真騙票」。（TVBS Youtube直播截圖）

賴清德強調，蔡英文上任後已經公開宣示過，「承諾不變，善意不變，不會在壓力下屈服，也不會走回對抗的老路」，過去如李登輝、陳水扁、馬英九與北京簽署的各項協議都不會改變，「台灣沒有廢不廢止ECFA的問題，只有中國拿ECFA進行以商逼政，企圖謀取選舉利益的問題」。

針對台獨定義，賴清德認為，台灣針對所謂的台獨，是主張台灣主權獨立，主權屬於2300萬人民，不屬於中華人民共和國，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，這就是台獨的定義，他是務實工作者，目的就在守護、建設台灣、發展經濟、造福人民。