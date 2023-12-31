習近平《求是》刊文：今後5年推動城鄉人居環境明顯改善

新華社報道，2024年1月1日出版的中共黨刊《求是》雜誌將發表中共總書記習近平2023年7月17日在全國生態環境保護大會上講話的一部分《以美麗中國建設全面推進人與自然和諧共生的現代化》。



+ 8

文章強調，今後5年是美麗中國建設的重要時期，要牢固樹立和踐行綠水青山就是金山銀山的理念，把建設美麗中國擺在強國建設、民族復興的突出位置，推動城鄉人居環境明顯改善、美麗中國建設取得顯著成效，以高品質生態環境支撐高質量發展。

文章指出，要持續深入打好污染防治攻堅戰。要堅持精準治污、科學治污、依法治污，保持力度、延伸深度、拓展廣度，深入推進環境污染防治，持續改善生態環境質量。藍天保衛戰是攻堅戰的重中之重。碧水保衛戰要促進「人水和諧」。淨土保衛戰重在強化污染風險管控。

文章指出，要加快推動發展方式綠色低碳轉型。堅持把綠色低碳發展作為解決生態環境問題的治本之策，加快形成綠色生產方式和生活方式，厚植高質量發展的綠色底色。要優化國土空間開發格局，加快產業綠色轉型升級，打造綠色發展高地，推動形成綠色生活方式。

文章指出，要積極穩妥推進碳達峰碳中和。要堅持全國統籌、節約優先、雙輪驅動、內外暢通、防範風險的原則，落實好碳達峰碳中和「1+N」政策體系。要有計劃分步驟實施碳達峰行動，構建清潔低碳安全高效的能源體系。

文章還指出，要切實維護生態安全，確保核與輻射安全。