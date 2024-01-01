新年2024｜中美兩國領導人互致賀信慶祝兩國建交45周年

2024年新年首日，中國國家主席習近平與美國總統拜登互致賀信，祝賀兩國建交45周年。



習近平在賀信中指出，中美建立外交關系是兩國關系史和國際關系史上的大事件。45年來，中美關系歷經風雨，總體向前發展，不僅增進了兩國人民的福祉，也促進了世界的和平、穩定和繁榮。歷史已經並將繼續充分証明，堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，是中美兩個大國的正確相處之道，理應成為新時期中美雙方的共同努力方向。

習近平指出，與拜登總統在舊金山會晤，開辟了面向未來的「三藩市願景」（「舊金山（San Francisco，港譯三藩市）願景」，為中美關系發展指明了方向。雙方要認真落實兩國元首達成的重要共識和成果，以實際行動推動中美關系穩定、健康、可持續發展。

習近平強調，願同拜登總統共同努力，繼續為中美關系把舵領航，造福中美兩國和兩國人民，促進世界和平與發展事業。

拜登在賀信中表示，1979年建交以來，美中之間的聯系促進了美國、中國和全世界的繁榮和機遇，致力於負責任地管理這一重要關系。期待在中美的前任們以及他與習近平的多次會晤和討論取得進展的基礎上，繼續推進美中關系。

「新華社」