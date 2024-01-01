新年2024｜美國聯儲局何時才減息？還看2個「可能時間點」

自從美國聯儲局（Fed）主席鮑爾在12月會後記者會語調「轉鴿」以來，市場注意力就集中在聯儲局何時啟動減息循環、減幅會有多大。



雖說鑑往未必能知來，但檢視往年聯儲局是在什麼情況下開始調降利率，有助於評估2024年的減息展望。

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負責制定聯儲局利率政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）上次加息是在2023年7月，當時美國消費物價指數（CPI）通脹年增率（6月數據）是3.0%，比最近出爐的11月數據3.1%還要低呢。

儘管2024年初情況可能改觀，整體通脹數據可能進一步下滑，但實質（經通脹調整）政策利率目前已降到略低於7月最後那次加息當時的水準。

這就帶出一個耐人尋味的問題：往年究竟是什麼因素，才足以促使聯儲局改弦易轍，從加息轉變為減息？

是金融動盪嗎？2023年3月，美國爆發一陣區域銀行倒閉風暴，金融壓力頓時緊繃，當時市場人士紛紛押注於聯儲局可能啟動一波猛烈的減息。

結果呢？聯儲局日後不僅沒降利率，反而繼續升。

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彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）宏觀分析師柯萊斯指出，檢視近幾十年來聯儲局歷次利率周期的歷史資料可知，通常，說服聯儲局啟動減息循環的條件主要是：實質聯邦資金利率已升高，美股標普500指數暴跌，或美國ISM製造業指數陡降。

勞動市場情況也可能驅使聯儲局放鬆利率，只是在現代時期較不常見，至少就1987年格林斯潘（Alan Greenspan ）擔任聯儲局主席以來是如此。

換言之，過去30多年來，聯儲局每次啟動減息循環時，下列4項條件必有1項到位：

1. 實質聯邦資金利率（減去整體CPI通脹率）比最後一次加息時的水平至少高0.5%

2. 美股標普500指數從6個月高點回跌超過5%

3. ISM製造業指數從6個月高點回落超過4點

4. 失業率從6個月低點攀升將近0.3個百分點

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具體實例包括：

1987年10月19日聯儲局啟動減息時，標普500指數已從6個月高點崩跌33.2%

1989年6月5日啟動減息時，ISM製造業指數已從6個月高點回落6.7點

1995年7月6日啟動減息時，ISM製造業指數已從6個月高點回落11.5點

1998年9月29日啟動減息時，實質聯邦資金利率已攀升1.4個百分點，且標普500從6個月高點回跌11.6%

2001年1月3日啟動減息時，標普500從6個月高點回跌11.4%，且ISM從6個月高點回落8.6點

2007年9月18日啟動減息時，實質聯邦資金利率已攀升2.2個百分點

2019年7月31日啟動減息時，實質聯邦資金利率已攀升0.6個百分點，且ISM從6個月高點回落4.7點

相形之下，以美國目前的環境來看，似乎是落在中間，尚未符合上述4項條件中的任1項。實質聯邦資金利率比最後一次加息不升反降0.1個百分點，標普500指數不跌反漲，ISM製造業指數只比6個月高點回落2.3點，失業率也只比6個月低點攀升0.2個百分點。

柯萊斯表示，除非美股、ISM或就業人數大跌，否則美國或許必須先見到整體通脹率降到2.5%左右，減息才合理。

目前通脹交換合約價格顯示，市場預期要到2024年6月發布5月通脹報告時，才會出現那種結果。以此推估，聯儲局最快可能在6月啟動減息循環，或許在9月和12月再各減息一次。

無論如何，市場現在押注2024年3月聯儲局降息機率達80%或更高，顯得太誇張了些。

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