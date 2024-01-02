內地元旦假期1.35億人次國內旅遊　按年增長逾1.5倍

國家文化和旅遊部1月1日公布，元旦假期3天，全國國內旅遊出遊1.35億人次，同比增長155.3%，較2019年同期增長9.4%；國內旅遊收入797.3億元，同比增長200.7%，較2019年同期增長5.6%。當局認為，假期全國文化和旅遊市場平穩有序。



國家文化和旅遊部指出，假日期間，城鄉居民出遊意願強烈，文化參與氛圍濃厚，音樂節、演唱會，家人和親友集體出遊趨於增加。旅遊市場呈現「冰雪休閒、文化參與，本地出遊、個性消費，人間煙火、歡樂祥和」的總體特徵。

冰雪遊預訂量增長126%

冰雪旅遊熱度持續攀升。旅遊網站「飛豬」的數據顯示，元旦假期冰雪遊預訂量，比去年同期增長126%，哈爾濱、長春、烏魯木齊、張家口等，是冰雪遊熱門目的地。廣東、浙江、上海是冰雪遊主要客源地。

旅遊休閒從傳統景區，轉向城市公園和主題樂園。在親子娛樂、文化體驗、戶外運動等需求牽引下，城市公園、主題樂園、商業街區，成為元旦假期文化和旅遊休閒主要場景。

農村地區居民出遊率創同期新高

當局又稱，中老年群體、農村居民、中小城市居民出遊意願走高。旅遊者中，中老年群體、農村居民、中小城市居民參與度提高，顯著影響假日旅遊市場的主體走勢。假期前兩天，農村地區居民出遊率達4.2%，貢獻的遊客人數佔同期全國國內遊客人數的20%，創有元旦假期監測記錄以來新高。