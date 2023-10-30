有片︱湖南7歲女遭同學圍毆下體挫傷　官方稱｢圍住拍打｣惹眾怒

有家長反映，其7歲女兒在學校慘遭霸凌，除了被16個人圍毆，下體更有嚴重軟組織挫傷，她報案後以為施暴者會被追究責任，未料被告知「事情已經發生，只能道歉賠償」，求助無門的她只能在網上曝光此事。



事件引起公眾及官方關注。10月30日，湖南婁底冷水江市聯合調查組通報稱，涉案女童與同學發生爭執，期間被幾名同學圍住拍打，經查未發現存在故意傷害的情況。

不過，官方通報引起大批網民不滿，有不少曾遭校園霸凌或孩子被霸凌的網民發聲，訴說自身經歷的同時，希望世上不會再有人被霸凌；有網民希望受害女童家長堅持追究施暴者的責任，不要和解。



31日，女孩遭多人霸淩的監控片段曝光。據顯示，女孩當時在操場疑似想要加入一起玩耍，但現場其他孩子突然對其捶打。



聊天截圖顯示，10月20日，家長向老師反映，女兒近日在校內遭同學毆打，「16、17個圍着她打。踩在她身上打她耳光，拽頭髮」，甚至被同學威脅「要是告訴老師家長就還打她」。

家長隨後帶女兒到醫院檢查，結果發現下體私隱部位因受到多個女同學的暴力反人性行為，導致嚴重軟組織挫傷、疼痛、挫傷，「現在小便都不敢去一直忍着，小便時都疼痛難忍，身體各個肢體、腹部，心理受到嚴重影響」。

家長表示，女兒原來很喜歡學習、上學，現在卻不敢去學校。她要求追究施暴者的法律責任，並希望得到校方重視，堅決處理反校園欺凌違法行為，「二年級的學生都敢作出這種反人性的事情，還不知道有多少孩子在經歷的同樣的悲慘的經歷，尤其是留守兒童，在家屬不知道情況下看不見的地方不知道有多少孩子受到這樣的屈辱」。

不過，女童被霸凌一事未得到校方重視。家長提到，她曾3次到學校了解情況，但校方和老師從始至終連都沒有主動關心、問候或道歉；她們與警方在學校辦公室溝通，女兒正腹部疼痛時，「校長卻能翹着二郎腿叼着煙躺在躺椅上（露出）不屑的表情」，而她聽到最多的是校長說二年級根本不懂事，更多的是推卸責任不承認與施暴者同流。

家長原以為報警會引起關注，訓斥教育施暴者，要求追究未成年人的治安責任，但令人無法相信的是，她竟被告知「這件事情已經發生了，只能道歉賠償了，也無法留記錄」、「保證書說實話也只是過場，其實起不到任何作用」、「哪怕賠償也只能是合理範圍內」。

最終，家長選擇在網上曝光此事，希望引起公眾關注並為女兒討回公道。事件發酵幾日後，終於引起官方重視。

10月30日，湖南婁底冷水江市聯合調查組通報稱，市教育局、市公安局等部門成立聯合調查組依法開展調查核實工作。經公安部門初查，當事人張某（女，7歲）與李某（女，7歲）、朱某（女，7歲）、張某（女，7歲）、謝某（女，7歲）、崔某（女，7歲）、謝某某（女，7歲）均為冷水江市渣渡鎮某小學二年級同班同學。

10月20日中午1時許，因張某等同學在操場跳繩時出現爭執，發生相互打鬧約1分鐘，期間張某被另外幾名同學短暫圍住拍打。民警經調取學校監控影片，對當事人張某和其他涉事女生進行保護性詢問，走訪調查目擊該事件的老師和學生，未發現存在故意傷害的情形。該市已安排專人做好學生及家長的心理疏導工作。目前相關情況正在進一步調查。

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而在10月31日，有網友向某博主投稿了關於事件的一段監控片段。據影片顯示，最初一群小女孩在學校操場跳繩，當事人即7歲女孩跑過來疑似想要加入，但一旁兩個身穿紅色和粉色衣服的女孩突然對其捶打，過程中7歲女孩用腳反踢到其中一位女孩身上，接著過來5個女生將她推倒在地，疑似對其撓癢癢，過程中有一位身穿白紫色衛衣的女孩用手抓著7歲女孩的後頸，疑似試圖讓其磕頭。

7歲女孩之後從地上站起來，但白紫色衛衣女孩不依不饒，跟在她身後抱住她，兩人相互推搡，過程中又有多人加入。最後，7歲女孩被白紫色衛衣女孩抱走，消失在監控畫面中。

網民睇法：

施暴者應該得到應有的懲罰 還小姑娘一個公道



現在最重要的是做好女兒的心理疏導



決不輕饒！絕不原諒！氣死了！



霸淩者必有報應



加油孩子，那些人一定會受到懲罰。為什麽那些霸淩她的孩子就這麽壞呢



一定不要心軟 ！！！讓他們父母也知道後果 他們不會教育孩子 法律會 一定不要心軟 和解



為什麽要欺負別人啊 才七歲 看著小女孩的眼神真的很心疼



今日我若冷眼旁觀，他日禍臨己身將無人為我發聲



不理解的事情有很多 最不理解的就是欺負別人 這種人究竟是什麽心理呢？

