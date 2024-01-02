14.6元澱粉丸包裝成｢復活丹｣詐騙長者涉額達327萬　主犯獲刑15年

內地一款每盒成本僅為14.6元（人民幣，下同）的澱粉丸，通過包裝設計和虛假宣傳，竟搖身一變成為國家高技術研發計劃用來治療慢性病的「復活丹」，並以1000元至6980元不等的高價兜售，大批長者受騙，涉及全國25個省，涉額達327萬元。

近日，江西省景德鎮市珠山區人民法院依法判決，涉案犯罪團夥成員分別判囚3年至15年不等。



2022年6月21日，景德鎮南河公安分局民警在轄區內日常走訪時，接到被詐騙人女兒報警稱，其父多次通過快遞購買某科技公司銷售的「863復活丹」保健品，被騙逾4萬元。

經景德鎮市監部門檢測，「863復活丹」主要成分為澱粉。經查，警方發現「863復活丹」經銷商通過非法手段獲取參與電視購物長者的信息，安排業務員偽裝成電視購物健康顧問推薦「復活丹」保健產品，聲稱能夠提高人體免疫力。

14.6元澱粉丸包裝成「復活丹」。（微信公眾號＠紅星新聞）

在江西省公安廳刑警總隊的指導協調下，景德鎮市公安機關迅速搗毀該公司南京分公司窩點，拘捕6名疑犯，繳獲價值30餘萬元「保健品」，徹底查清一個涉及全國25省、206家二級經銷商的詐騙網絡。

據警方介紹，該詐騙犯罪團夥由總經銷（委托方）、生產方、分銷方3部分組成，形成一個較為完整詐騙犯罪鏈條。總經銷（委托方）是一家名為西安某生物科技有限公司的企業，由其負責「863復活丹」產品設計、外包裝設計、定製宣傳資料及產品總經銷。生產方是經總經銷委托，由西安某生物制藥有限公司生產並完成「863復活丹」產品包裝。

分銷方遍布全國各地，負責開拓客源信息，物色有經濟實力和消費能力、注重身體保養、身患疾病的老年客戶群體，掌握客戶病史、身體狀況以及個人需求等情況，利用虛假宣傳資料給被害人洗腦，虛構療效，引誘被害人購買。

該團夥通過非法手段獲取被害人聯繫方式後，以電話銷售、快遞貨到付款形式，將每盒成本為14.6元的「863復活丹」以每盒1000元至6980元不等價格賣給被害人。

2023年9月，公安部在全國同步發起全國集群打擊戰役，對總經銷、生產商、二級分銷商進行精準打擊。歷時90餘天，以總經銷商強某為首的養老詐騙團夥成員全部落網。

2023年12月14日，景德鎮市委政法委牽頭組織景德鎮市公安局南河分局、景德鎮市珠山區人民法院在該市昌河文化廣場舉行打擊整治養老詐騙宣傳活動暨退贓儀式，集中返還本案受騙者共327萬元。

近日，江西省景德鎮市珠山區人民法院依法判決，總經銷商強某犯銷售偽劣產品罪、虛假廣告罪、妨礙信用卡管理罪，合併處以有期徒刑15年；判決二級經銷商陳某某、劉某某等6人犯詐騙罪，分別處以有期徒刑5年、3年；判決楚某犯倒賣公民信息罪，處以有期徒刑3年。至此，涉及全國25個省、206家經銷商的養老詐騙案宣告終結。