「董卿喊我哥哥」上海八旬老人沉溺「董卿」溫柔鄉　被騙多次轉帳

央視著名主持人董卿親切與上海八旬大爺以「兄妹」相稱，竟還請「好哥哥」轉帳給自己作為投資？



據上海新聞報道，近期上海靜安派出所接到一家工商銀行報警稱，有一位八旬老人到銀行要求轉帳給自己的「好妹妹」董卿，疑似遭到詐騙。

警方趕到現場後，勸說老人切勿轉帳。但老人堅稱與自己聊得火熱的就是董卿本人，而自己此前已轉帳多次，每次2千多元（人民幣）。老人還向警察展示了這名「董卿」的社交賬戶頭像，並表示與她「已經認識很多年」。

這名老人稱，自己在網絡看短影片時與這位「董卿」邂逅，並在聊天過程中漸漸有了「情感寄託」。經過反覆勸說，老人有些礙於面子不願承認被騙，於是警方聯繫老人孫子協助勸阻，最終老人才接受自己被騙的事實。

原來，老人的老伴常年臥病在床，導致老人沉迷上網刷短片。就在此時，劉爺叔的偶像主持「董卿」突然出現，不僅親切地喊他「好哥哥」，還常常陪他聊天，哄得他心花怒放。爺爺很快就在一聲「哥哥」中迷失了自我，並準備投資「董卿」口中的計劃。

據老人自述，他與3個帳戶往來密切，其中一人自稱是董卿「本人」，其餘兩個是助理。案發當日，「董卿」告訴他，自己已經離開電視台準備創業，希望得到「哥哥」支持。聽後老人二話不說，立刻背著家人跑來銀行辦理新的銀行卡準備轉帳。所幸被銀行職員及時攔下，最終刪除了「董卿」的聯絡方式。

上海警員表示，後續已通知居委會社區對這位爺爺多加關照。同時提醒，如今除了需要關心高齡老人的日常起居之外，還有多注意他們在社群媒體上的動態，一旦發現可疑情況應及時向警方求助，以防老人受騙。