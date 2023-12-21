香港24歲「私鐘妹」到台當詐騙車手　警循IG逛街旅遊照拘捕

台媒報道，近日，新北有男子誤信網絡高利潤投資，遭騙135萬新台幣（約30萬港幣），警方偵辦案件鎖定取款車手為一名24歲香港籍蔡姓女子，發現其仍滯留台灣旅行上傳照片至IG，於是循著IG照片地點，最終將女子逮捕。



據悉，住在新北市三峽區的38歲王姓男子，在網絡看到投資廣告，先賺得10萬元新台幣獲利，信以為真再度投入135萬元新台幣，再派24歲港籍蔡姓女子，佯裝成理財專員上門取款，王男遭警方通知，之前匯款帳戶遭到警示，驚覺被騙遂報警。

警方調查鎖定蔡女19日在三峽老街逛街，並拍照上傳IG，留言「倒數二天自己一個人的旅行」。警方立即循IG照片挨各店家找尋蔡女，最後在一間杏仁茶鋪前將其拘捕。

蔡女被警方拘捕。（ETtoday）

台媒報道指，蔡女住香港大埔，平時並無正當工作，IG多吃喝跑趴及到處遊玩的照片，疑似「私鐘妹」。蔡女本人供稱，上月26日入境台灣，此前透過網絡加入詐騙集團，到台灣當車手，全程免費住宿，日賺500港幣，此次來台為期四周。

蔡女供稱，原定近期返港，準備在三峽老街買紀念品分享給好姐妹，沒想到被警方盯上。目前，台灣警方已依詐欺、洗錢法移送蔡女至新北地檢署偵辦，同時追查其他共犯。