日本羽田機場客機起火　內地旅客：焦糊味瀰漫停機坪，旅遊像逃難

1月2日，日本航空（JAL）航班編號為JL516的A350客機，在東京羽田機場跑道與日本海上保安廳航機相撞後起火，事後多個從羽田機場起降的航班受影響取消。

原定從羽田機場飛往加拿大溫哥華的在日華人稱，事發時在機場接駁車上聽到遠處響起爆炸聲，後來見到一架飛機猶如巨型火球般在跑道滑行；有在日的內地旅客稱，先是地震預警接着航班延誤，「這次旅遊像逃難」。



《潮新聞》報道，在日華人何韋（化名）原計劃1月2日晚從羽田機場飛往加拿大溫哥華，事發時他已辦完登機手續坐在接駁車上，「我就聽到遠處響起一聲巨大的爆炸聲，定睛一看，一架飛機就好像個巨型火球在跑道滑行，而距它不遠處的另一架飛機也着火了」。

何韋表示，當時接駁車上的旅客都受驚，他在車上也能聞到一股焦糊味，「飛機爆炸後燃起很大煙霧，整個停機坪都瀰漫着燒焦的味道」。接駁車駛回候機樓的同時，何韋看到多輛消防車駛向出事的兩架飛機，「到現在也不敢相信一起航空事故就發生在我眼前」。

1月2日下午3時許，內地遊客李利（化名）從北京落地東京羽田機場，計劃在此轉機乘坐JL527次航班飛去北海道旅遊，而出事的JL516次航班正是他將要乘坐航班的前序航班。

事發時，李利正在機場候機，直至收到朋友的訊息，他才得知羽田機場有飛機出事。他憶述，當時有大批日本旅客圍向登機口前的電視機收看最新消息，「我這才反應過來是怎麽回事，也意識到出事的飛機就是我即將要乘坐的那一架飛機，嚇了一大跳」。

後來，候機樓內不斷響起廣播提醒，秩序也逐漸變得混亂。在日本航空協助下，李利取回行李並改簽1月3日從成田機場飛北海道的航班，全程耗費了三個多小時，「櫃台前排起了長隊，大家都在退票和改簽，雖然花了很長時間，但總體還算順利」。

事發時身在成田機場準備搭航班回國的內地遊客章先生表示，辦理登機手續時從當地的向導以及手機新聞中，得知羽田機場有飛機發生意外，起初以為不會受太大影響，但過安檢後，飛往上海浦東機場的航班仍然延誤，他猜測航班延誤或和羽田機場飛機相撞事故有關。

1月1日，日本能登地區發生地震。章先生憶述，其手機和手錶同時震動並發出警報聲，周圍也似乎有設備在發出警報，雖然沒有明顯感受到地震震感，但第一次收到預警的他仍心頭一慌，有些不知所錯，「街上大多數人沒有特別恐慌的情況。我當時是在東京一處郊區參觀，可能周邊人比較少吧。後來，我們回到東京，聽別人說起，在東京城區裏能夠感受到地震」。

對於本次的跨年日本遊，章先生形容感覺像逃難，「前天地震，昨天飛機失事，怎麽感覺旅行像逃難……雖然不是一個機場，航班還是延誤了」。