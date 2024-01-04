埃克森美孚撤出伊拉克　中石油接盤世上最大油田之一日產60萬桶油

據「中國石油」官方微信號消息，當地時間1月1日11時30分，伊拉克西古爾納-1油田牽頭合同者交接儀式在伊拉克南部省份巴士拉油田現場舉行，中國石油正式接替埃克森美孚（EM）公司成為西古爾納-1油田的牽頭合同者。合作夥伴包括伊拉克巴士拉石油公司（BOC）、日本伊藤忠商事株式會社、印尼國家石油公司（Pertamina）和伊拉克石油勘探公司（OEC）。



據《路透社》報道，一位伊拉克石油部的副部長當天說，「我們今天來開會，一是為了告別埃克森美孚，二是祝賀中石油成為主要承包商。」在美能源巨頭埃克森美孚退出該項目後，中石油持有該巨型油田的最大股份。

2024年1月1日，伊拉克西古爾納-1油田牽頭合同者交接儀式在伊拉克南部省份巴士拉舉行，中石油接替埃克森美孚成為油田牽頭合同者。（中石油微信號）

該油田預計可採儲量超200億桶

據介紹，西古爾納油田是伊拉克已發現可開發剩餘儲量和上產潛力巨大的油田之一，位於巴士拉省首府巴士拉西北約50公里處。這裡的石油資源具有低含水、低採出程度、低採油速度的「三低」特點。

該油田同時是全世界最大的油田之一，預計可採儲量超過200億桶（約合27億噸）。據悉，當前西古爾納-1油田日產量約為55萬桶。巴士拉石油公司說，伊拉克和中國石油計劃在2024年底將產量提高到每天60萬桶。

什麼是牽頭合同者？

當一個油田項目非常重要且複雜時，就會有幾個夥伴（大石油公司）作為聯合體共同參與。但是，聯合體中會有一位「老大哥」，即牽頭合同者，當有重要事宜需要表態或者重大決策需要投票時，牽頭合同者與招標人簽訂合同的行為等同於聯合體各方共同與招標人簽訂合同。

成為西古爾納-1油田的牽頭合同者，有何意義？

中伊能源合作是共建「一帶一路」的重要組成部分。中油國際相關負責人表示，成功接任牽頭合同者，體現了伊拉克政府、合作夥伴對中國石油長期以來在伊拉克卓越表現的肯定，以及對中國石油作業能力的信任，標誌著中國石油與伊拉克石油部透過不斷深化合作，已建立起互信良好關係。中國石油將秉承互利共贏的原則，積極履職盡責，確保各項工作平穩交接、有序過渡，快速構建新發展格局，推動實現高品質發展。

中國石油（伊拉克）西古爾納公司負責人表示，擔任牽頭合同者後，西古爾納公司將發揮中國石油在成本控制、項目規劃、執行力和責任擔當上的優勢，加快推進產能建設，打破上產瓶頸，提高原油生產，為伊拉克的增產計劃提供重要支持。這將增加伊拉克政府原油收入，為上下游產業拓展更多機會，為當地居民帶來大量就業，為共建中伊能源合作、推動「一帶一路」建設發展注入更多動力。

美能源巨頭埃克森美孚已退出伊拉克市場

據內媒《界面新聞》報道，最初，埃克森美孚擁有該油田60%的股份，但其從2013年11月開始先後將其股份出售了中石油、印尼國家石油公司和巴士拉石油公司。

由於2019年美國與伊朗關係持續緊張，埃克森美孚公司於當年5月從西古爾納-1油田撤走了所有非伊拉克籍雇員。

2023年11月，埃克森美孚將其在伊拉克西古爾納-1油田的剩餘股份出售給伊拉克巴士拉石油公司後，宣布退出伊拉克市場。此前伊拉克已與埃克森美孚簽署了一份和解協定。

截至目前，中石油持有西古爾納-1油田最多的股份，為32.7%；巴士拉石油公司持股22.7%，印尼國家石油公司持股20%，伊藤忠持股19.6%，伊拉克石油勘探公司持股5%。

本文獲《觀察者網》授權刊載。

