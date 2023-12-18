C919高原機型效果圖曝光！　中國商飛將與西藏航空共同研製

西藏航空17日（周日）與中國商飛簽署戰略合作框架協議，將開展全方位戰略合作，共同研製國產大飛機高原機型，這也是首家國內航空公司參與國產飛機的研製。C919高原機型的效果圖也在當日首次曝光。



C919高原機型的效果圖首次曝光。（網絡圖片）

內媒《第一財經》等報道指，雙方簽署了《大飛機高原運行研究中心合作意向書》，共同發起建立國家級大飛機高原運行研究中心，共同推動ARJ21和C919兩款國產飛機運營及科技成果轉化推廣。

在此之前，中國商飛曾在今年的進博會和上海航展上，展出過C919的高原機型。中國商飛表示，C919高原型（或稱縮短型）可以滿足西部地區的運輸需求，適合在高原地區的機場起降，具有較強的高原適應性和經濟性。

在進博會上，中國商飛還展示過另一款C919的衍生機型「加長型」，主要是針對中遠程市場的運營而設計，可以在兩艙布局下搭載210名乘客，航程為4500公里。

中國商飛並沒有透露兩款C919衍生機型的具體發展進度和交付時間，但表示「將根據市場需求和技術條件，逐步推進C919衍生機型的研製工作」。

根據資料，西藏航空是國內以高原為基地運行的航空公司，西藏航空也是成都基地航空公司之一，由西藏航空運營的多條進藏航線，多在成都中轉、經停。

▼12月12日 國產客機C919及ARJ21抵港▼

