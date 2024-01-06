企業節流嚴格考核　傳國企員工年薪降30%、銀行高管禁搭商務艙

去年內地企業經營壓力益增，國有與民營企業皆嚴格實行相關考核。近日有在國營事業任職的員工發現，因集團嚴格執行工資考核，年薪遭降30%、甚至不發年終與績效獎金；銀行業人士則反映，已收到通知，出差時應盡可能預訂火車上最便宜的座位，避免搭乘國內和國際航班的商務艙，並證實不少銀行內部已推出收緊出差支出的規定。



內媒《經濟觀察網》報道，國企長久以來執行依據績效考核發薪資的制度並未嚴格執行，但去年企業經營壓力益增，以致嚴格執行考核的結果，即是反映在員工薪水袋列印的數字。

數據指稱，北京企業上季薪酬較去年同期下降2.7%，且連續四季萎縮。圖為北京商業區。（REUTERS）

報道舉例，中國西南地區某地方國企決定，凡考績D員工不發年終和第4季績效獎金，荷包縮水，國企員工發現，「所謂的鐵飯碗似乎沒那麼鐵了，特別是管理層幹部和行政職的職員，薪資減的感受更明顯」。有央企二級子公司的管理層透露，因利潤考核未達標被評比零分，唯利潤指標在所有考核項目的佔比達30%，加上效力的企業虧損超額而遭遇首度大幅降薪，導致2023年年薪相較2022年縮減約達30%。

長期為國央企提供諮詢服務的陽光時代律師事務所合夥人朱昌明認為，當前國企對員工的考核前所未有嚴格，以往效果並不顯著的市場化改革，現在開始實施。「國企嚴考核而降薪不是最終目的，實現能上能下的市場化薪酬機制才是關鍵，國企未來的走向將是推動離開舒適區。」

國企投資增速回落，民企投資持續負增長。（Wind資料庫，北京大學光華管理學院）

與此同時，《彭博社》報道，內地機構統計38個大城市上季企業薪酬過萬（人民幣，下同）數據比去年下降1.3%，降幅為2016年有統計以來最大。受此影響，多個企業都已縮減員工出差開支。

報道指，去年四季內地大城市企業的薪酬已是連續三季下降，也是自2016年最嚴重、持續最長的下降。一線城市方面，北京企業薪酬較去年同期下降2.7%，連續四季萎縮；廣州的薪酬更是大幅下降4.5%。

受收入大減影響，報道指出內地各企業正縮減出差津貼降低經營成本，如規定員工不得乘坐商務艙或預訂昂貴的酒店。有銀行業人士表示，包括興業銀行在內的部分銀行分行高層、國內部門負責人已收到通知，出差時應盡可能預訂火車上最便宜的座位，避免搭乘國內和國際航班的商務艙。到大城市出差的住宿預算，每日比以往至少下調10%。民生銀行、中信銀行等相關人士亦證實，該行內部推出收緊出差支出的規定。