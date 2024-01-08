乙型流感患病比例升高　醫生籲勿自行服用特敏福：休息是最好藥物

撰文：林芷瑩
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國家流感中心最新一期《流感監測周報》（2023年12月25日-12月31日）顯示，此前佔據傳播優勢的甲型流感H3N2毒株比例大幅下降，但乙型流感毒株佔比大幅上升，南方的乙型流感佔比為26.4%，北方則高達47.3%。

上海交通大學醫學院附屬兒童醫院呼吸科學科帶頭人錢莉玲介紹，甲型流感和乙型流感都是起病急、會突然出現高燒、畏寒、咽痛、咳嗽、全身肌肉酸痛等症狀，體溫可在數小時至24小時內升達高峰，達39-40℃甚至更高，但乙型流感的症狀會相對輕微一些。

她表示，一般來說，甲型流感的傳播性更強，歷次全球流感大流行均由甲型流感引起，同時也更容易變異。從目前臨床來看，仍然是以甲型流感H3N2佔據多數。

上海交通大學醫學院附屬兒童醫院。（上海交通大學醫學院新聞網）

錢莉玲介紹，近兩星期，醫院門診收到的乙型流感比例較之前明顯增加，由於臨近期末考試，患者又以中小學生為主，「中小學生所處的教室人員密集、環境相對封閉，病毒交叉感染的可能性更強」。

她表示，若確診流感，都建議患者在家休息，不建議帶病上學；一般情況下，退燒3天後病毒的傳染性已很低，若恢復精神就可以上學。

錢莉玲提醒，特敏福（奧司他韋）等藥物需要在確診感染流感的前提下服用，不建議隨便自行購買服用；若確診流感後出現發燒、咳嗽，建議先針對性治療，例如服用退燒藥等，避免病毒帶來的高熱、驚厥等現象的發生。

錢莉玲進一步指出，冬春季節是流感的高峰期，特別要注意休息好，充足的睡眠與良好的免疫力有很大關係，「休息好是最好的藥物，不要熬夜、規律作息，這對於預防流感能起到很重要的作用」。

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