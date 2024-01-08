習近平：堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰　絕不能鬆懈慈悲

1月8日，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席中紀委第三次全體會議並發表講話。他強調，經過新時代十年堅持不懈的強力反腐，反腐敗鬥爭取得壓倒性勝利並全面鞏固，但形勢依然嚴峻複雜。



習近平指出，對反腐敗鬥爭的新情況新動向要有清醒認識，對腐敗問題產生的土壤和條件要有清醒認識，以永遠在路上的堅韌和執著，精準發力、持續發力，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。

習近平強調，新征程反腐敗鬥爭，必須在鏟除腐敗問題產生的土壤和條件上持續發力、縱深推進。堅持一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，深化標本兼治、系統施治，不斷拓展反腐敗鬥爭深度廣度。

習近平指出，要加強黨對反腐敗鬥爭的集中統一領導。各級黨委要切實強化對反腐敗鬥爭全過程領導，堅決支持查辦腐敗案件，動真碰硬抓好問題整改。紀委監委作為專責機關，要更加主動擔起責任，有力有效協助黨委組織協調反腐敗工作，整合反腐敗全鏈條力量。

習近平強調，面對依然嚴峻覆雜的形勢，反腐敗絕對不能回頭、不能鬆懈、不能慈悲。把嚴懲政商勾連的腐敗作為攻堅戰重中之重，堅決打擊以權力為依托的資本逐利行為，堅決防止各種利益集團、權勢團體向政治領域滲透。深化整治金融、國企、能源、醫藥和基建工程等權力集中、資金密集、資源富集領域的腐敗，清理風險隱患。懲治「蠅貪蟻腐」，讓群眾有更多獲得感。

習近平指出，腐敗的本質是權力濫用。要抓住定政策、作決策、審批監管等關鍵權力，聚焦重點領域深化體制機制改革，加快新興領域治理機制建設，完善權力配置和運行制約機制，進一步堵塞制度漏洞，規範自由裁量權，減少設租尋租機會。要建立腐敗預警懲治聯動機制，加強廉潔風險隱患動態監測，強化對新型腐敗和隱性腐敗的快速處置。

習近平強調，要進一步健全反腐敗法規制度，加大對行賄行為懲治力度；嚴明政治紀律和政治規矩，嚴肅黨內政治生活，堅決防止搞「小圈子」，有力打擊各種政治騙子；激發共產黨員崇高理想追求，把以權謀私、貪污腐敗看成是極大的恥辱，督促領導幹部從嚴管好親屬子女。