6廳官黨校宿舍豪飲7枝白酒醜態盡露　隔日1人猝死　1人砸門呼救

央視年度反腐大片《持續發力縱深推進》在8日晚上播出第三集，講述青海6名廳級官員2022年在省委黨校受訓期間，於學員宿舍房間內「開小差」聚餐，期間喝光7瓶白酒。隔日，等待提拔的海北藏族自治州委書記多杰被發現猝死，陳屍在房內，還有官員砸門呼救。



青海6名廳級官員2022年在省委黨校受訓期間，於學員宿舍房間喝光7瓶白酒。部分涉事者出鏡央視節目懺悔。（央視）

據專題片介紹，2022年12月11日晚間，時任青海省秘書長師存武邀約省農業農村廳黨組書記、廳長李青川，省文化和旅遊廳黨組書記、廳長王學文，海北藏族自治州委書記多杰，省國有資產監督管理委員會黨委書記、主任洪濤，省交通控股集團有限公司黨委書記、董事長陶永利，在黨校宿舍聚餐飲酒。

這6名單位「一把手」官員在房間內聚餐，主要是祝賀多杰和洪濤被確定為擬提拔考察人選。

當晚，師存武利用職物之便，要求食堂為其提供並安排公務車運送菜餚，並由李青川提供8瓶白酒，6人共飲盡7瓶。隔日，師存武因酒醉缺席重要會議，多杰則是在宿舍內被發現已死亡。

等待提拔的海北藏族自治州委書記多杰被發現猝死，陳屍在房內。（央視）

此外，在當天清早，服務員就聽到有人不斷砸門呼救。原來是李青川酒後身體不舒服，所以砸宿舍的門。但門其實是李青川自己反鎖了，但他神志不清，所以才打不開。工作人員只得從外面把鎖拆掉，把患心臟病的他送往醫院。

在黨校學習期間嚴禁在任何場所飲酒，是有明文規定的。經調查，這6名幹部自2011年起，透過工作上的交集發展成為一個「小圈子」。就在2022年8月，青海省領導班子換屆考察期間，這6人便互相推薦，形成職務上的利益集團。

最終，師存武被開除黨籍、公職；李青川留黨察看二年、政務撤職，另發現其餘違紀違法問題，已採取留置措施；王學文撤銷黨內職務、政務撤職；洪濤、陶永利留黨察看一年、政務撤職。