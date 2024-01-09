去年全國逾400名民警及輔警殉職　破獲1900餘個涉黑惡犯罪組織

公安部今日（9日）召開新聞發布會公布2023年治安問題相關數據，指2023年全國公安機關共有253名民警、164名輔警因公犧牲，4565名民警、3311名輔警因公負傷，共授予（追授）一級英模5名、二級英模143名。



內地近年開展掃黑除惡運動。（資料圖片）

此外，2023年全國查處治安案件數與2022年基本持平，刑事案件立案數比2022年下降4.8%，全國社會治安形勢持續保持穩定。

公安部推進掃黑除惡常態化，破獲涉黑惡犯罪組織1900餘個，破獲各類刑事案件2.9萬宗；針對緬北涉電信網絡詐騙犯罪，部署推進邊境警務執法合作，連續開展多輪打擊行動，緬北相關地方執法部門共向中方移交疑犯4.1萬名。

公安部持續開展「昆侖2023」專項行動，破獲食品藥品安全犯罪案件1.9萬宗，拘捕疑犯2.8萬名。深入開展禁毒「清源斷流」行動，偵破毒品案件3.9萬宗，拘捕疑犯6.6萬名，繳獲各類毒品243噸。

公安部組織部署打擊地下錢莊犯罪「十大戰役」、打擊信用卡套現違法犯罪「十省會戰」等專項行動，嚴厲打擊、密切防範各類經濟犯罪活動，共破獲經濟犯罪案件8.4萬宗，挽回經濟損失248億元（人民幣，下同）。深入推進「國門利劍」聯合行動，偵辦各類走私犯罪案件4950餘宗，案值886.1億元。偵辦破壞生態環境資源犯罪案件5.6萬宗，其中非法佔用農用地案件5400餘宗。

此外，2023年公安機關打擊查處網絡謠言等各類涉網違法犯罪活動，偵辦相關案件19.2萬宗。