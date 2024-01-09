反腐大片披露足壇腐敗案細節 央視製片人：李鐵靠砸錢當國足主帥
撰文：林芷瑩
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1月9日晚8時，央視播出電視專題片《持續發力縱深推進》第四集《一體推進「三不腐」》，中國足球協會原主席陳戌源、中國國家男子足球隊原主教練李鐵等出鏡懺悔，反腐大片將披露足壇腐敗案更多細節。
央視新聞頻道總製片人耿志民在朋友圈透露：「李鐵從執教華夏幸福開始教練生涯，再執教武漢卓爾，期間所謂八連勝『沖超奇跡』和其它大量贏球場次都是俱樂部重金買來的。他能最終執教國家隊，就是一路砸錢砸上去的。」
央視介紹，第四集《一體推進「三不腐」》通過國家體育總局原副局長、中國足球協會原黨委書記杜兆才、中國足球協會原主席陳戌源、中國國家男子足球隊原主教練李鐵等足球領域系列腐敗案，人民銀行原黨委委員、副行長範一飛案，國家能源投資集團原黨組成員、副總經理李東案，講述中國始終以最徹底的自我革命精神反腐敗，緊盯重點問題、重點領域、重點對象，以零容忍態度反腐懲惡，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，堅決打贏反腐敗鬥爭攻堅戰持久戰。
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