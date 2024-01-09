內蒙古高級法院原院長胡毅峰受賄罪成　一審判囚14年

1月9日，山西省忻州市中級人民法院一審公開宣判，內蒙古自治區高級人民法院原黨組書記、院長胡毅峰，因受賄罪及利用影響力受賄罪罪成，被判囚14年，罰款320萬元（人民幣，下同）。



法院審理查明，1997年至2018年，胡毅峰利用擔任原內蒙古自治區巴彥淖爾盟盟委副書記、盟長，內蒙古自治區黨委政法委副書記，內蒙古自治區人大常委會秘書長，內蒙古自治區高級人民法院黨組書記、院長等職務上的便利以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在工程承攬、職務晉升和案件協調等事項上提供幫助，非法收受財物折合人共計3554萬餘元。

2019年，胡毅峰退休後利用曾擔任內蒙古自治區高級人民法院黨組書記、院長職權、地位形成的便利條件，通過有關國家工作人員為他人所涉案件處理提供幫助，收受他人所送200萬元。

法院認為，胡毅峰的行為構成受賄罪和利用影響力受賄罪，受賄數額特別巨大，利用影響力受賄數額巨大。鑒於胡毅峰歸案後如實供述全部罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，犯罪所得財物及其孳息已全部查扣到案，對其依法可予從輕處罰。

法院判決，胡毅峰以受賄罪判處有期徒刑13年，罰款300萬元，以利用影響力受賄罪判處有期徒刑3年，罰款20萬元，決定執行有期徒刑14年，罰款320萬元；對查扣在案的胡毅峰犯罪所得財物及其孳息，依法予以追繳，上繳國庫。